French Open: Dominic Thiem hat fix ein Ticket für das Hauptfeld

Das Grübeln hat ein Ende - Dominic Thiem steht ab der kommenden Woche wieder fix in den Top 100 der Herren-Weltrangliste und wird auch einen fixen Startplatz bei den French Open haben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.04.2023, 16:31 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem darf sich bereits jetzt über einen Fixplatz bei den French Open freuen

Dominic Thiem wird bereits nach dem ersten großen ATP-Masters-1000-Turnier der europäischen Sandplatzsaison in Monte Carlo ein richtiger Brocken vom Herzen gefallen sein. Nicht nur, dass der Lichtenwörther in der kommenden Woche fix wieder in die Top 100 zurückkehren wird, hat er auch jetzt schon einen Fixplatz beim Grand-Slam-Turnier in Roland Garros sicher.

580 Punkte, oder doch 600?

Möglich macht das Ganze eine seit dieser Saison aktivierte Regel, nach der jeder Profi die drei schlechtesten Ergebnisse bei ATP-Masters-1000-Turnieren durch Resultate aus niedriger gestuften Events (also 500er- und 250er-Turnieren) ersetzen darf. Bislang mussten - mit Ausnahme der just ausgetragenen 1000er-Veranstaltung im Fürstentum Monaco, das seit jeher kein "Comittment-Turnier" war - alle Ergebnisse der Masters-Turniere im Ranking berücksichtigt werden, auch wenn es im schlechtesten Fall null Punkte waren.

Auch das ATP-Live-Ranking berücksichtigt die aktuelle Regelung noch nicht - dort sind beim derzeitigen Stand des Lichtenwörthers 580 Zähler hinterlegt, in Wahrheit müssten es jedoch 600 sein, da Thiem mit Sicherheit die null Punkte von Miami ersetzen lassen wird. Die Weltranglisten-Arithmetik bleibt also selbst für die Spielerorganisation selbst ein recht komplexes Werkzeug.