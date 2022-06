French Open: Iga Swiatek mit vollem Fokus ins Halbfinale gegen Daria Kasatkina

In einer Pressekonferenz bei den French Open in Paris schätzt Iga Swiatek ihre Chancen im Halbfinale gegen Daria Kasatkina durchaus positiv ein. Übermütig möchte die Polin allerdings nicht werden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.06.2022, 21:42 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek will voll fokussiert ins French-Open-Halbfinale gegen Daria Kasatkina starten

Dreimal sind sich Iga Swiatek und Daria Kasatkina in dieser Saison bereits gegenüber gestanden - dreimal ist die Dame aus Warschau als Siegerin vom Platz gegangen. Eine ziemlich klare Angelegenheit also, was die nüchternen Zahlen betrifft, zumal Swiatek in den drei Aufeinandertreffen keinen einzigen Satz abgeben musste. Einziger Malus an der Statistik - alle drei Matches fanden auf Hartplatz statt, das erste Spiel auf roter Asche zwischen den beiden findet heute ab 15Uhr am Court Philippe Chatrier statt.

Bei der French-Open-Siegerin von 2020 ist die Frage müßig, wie sie sich auf sandigem Geläuf so tut. Bei der 25-jährigen Russin ist die Frage nicht ganz so deutlich zu beantworten. Stand Kasatkina zwar 2018 bereits im Viertelfinale des Major-Turniers in Paris - wie in diesem Jahr übrigens auch in Wimbledon - fuhr die Ostslawin die letzten großen Erfolge allerdings auf Hartplatz ein - wie etwa die Turniersiege in Melbourne und Sankt Petersburg im Vorjahr (jeweils WTA-Tour-250-Events).

"Ich glaube, dass es mein bester Belag ist"

Wie bereit fühlt sich die Polin also für die Partie gegen die aktuell Weltranglisten-20.? "Ich werde die bereits gesammelten Erfahrungen nutzen. Ich kenne ihren Stil, wie sie spielt. Ich weiß ziemlich genau, wie sie ihre Schläge spielt, und wie ich darauf reagieren werde." Sie wolle nicht zu zuversichtlich sein, weil in einem Grand-Slam-Halbfinale schließlich alles passieren könne. "Sie verdient es jedenfalls genauso hier zu sein, wie ich", sagte die Weltranglisten-Erste.

Und wie steht die 21-Jährige zum staubigen Spieluntergrund? "Ich glaube, dass es mein bester Belag ist, also wahrscheinlich wird es für uns beide gleich sein. Aus taktischer Sicht werde ich jedenfalls gut vorbereitet in die Partie gehen. Wenn ich den Fokus vom Anfang bis zum Schluss halte, kann ich wirklich ein gutes Match spielen." Direkt nach dem Match folgt das zweite Halbfinale zwischen der italienischen Turnier-Überraschung Martina Trevisan und der jungen US-Amerikanerin Coco Gauff.

Hier das Einzel-Tableau aus Paris.