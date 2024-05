Roland-Garros: Jule Niemeier übersteht auch zweite Quali-Runde

Jule Niemeier hat das Hauptfeld der French Open 2024 weiter fest im Blick. Gegen die US-Amerikanerin Lauren Davis zeigt die Deutsche eine souveräne Leistung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.05.2024, 11:54 Uhr

© Getty Images

Jule Niemeier zeigt sich in der Qualifiaktion für das Hauptfeld in Roland-Garros weiter in guter Verfassung. Die gebürtige Dortmunderin ließ bei ihrem 6:3 und 6:3 gegen die US-Amerikanerin Lauren Davis ihrer Gegnerin kaum eine Chance und nun fehlt ihr nur noch ein Sieg bis zum Einzug ins Hauptfeld der French Open 2024.

Später am Mittwoch ist in Paris auch noch Noma Noha Akugue im Einsatz.

