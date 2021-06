French Open live: Jannik Sinner vs. Gianluca Mager im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner bekommt es in der zweiten Runde der French Open 2021 mit Gianluca Mager zu tun. Das Match könnt ihr ab 13:15 Uhr live im Stream bei Eurosport verfolgen, hier gibt´s den Liveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 13:36 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Jannik Sinner trifft in der zweiten Runde auf Gianluca Mager

Beinahe hätte es für Jannik Sinner bereits in der Erstrundenbegegnung der French Open das Aus gesetzt, der Südtiroler konnte gegen Pierre-Hugues Herbert jedoch einen Matchball abwehren und sich letztlich in fünf engen Sätzen durchsetzen. In der zweiten Runde trifft er nun auf Gianluca Mager.

Sinner vs. Mager - wo es einen Livestream gibt

Das Zweitrundenduell zwischen Sinner und Mager st als zweites Match nach 11:00 Uhr auf Court Simonne-Mathieu angesetzt. Ihr könnt die Begegnung ab 13:15 Uhr live im TV und Stream bei Eurosport verfolgen, hier gibt´s den Liveticker zur Partie.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros