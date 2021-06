French Open live: Novak Djokovic vs. Tennys Sandgren im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic steigt heute in das Turniergeschehen bei den French Open 2021 ein. Sein Match gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren gibt es ab 21 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Match-Tracker.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 01.06.2021, 18:51 Uhr

Novak Djokovic trifft in Runde eins der French Open auf Tennys Sandgren

Novak Djokovic ist mit Rafael Nadal zusammen wohl jener Mann, der in diesem Jahr als der heißeste Anwärter auf den Triumph am Bois de Bolougne gilt. Im Vorjahr scheiterte der Branchenprimus im Endspiel am Spanier, in diesem Jahr könte der Serbe bereits im Halbfinale auf den großen Dominator der French Open treffen,

Dafür muss dem Weltranglistenersten jedoch ein guter Start in das Grand Slam unterm Eiffelturm gelingen - und zwar gegen den US-Amerikaner Tennys Sandgren. Gegen Sandgren hat Djokovic in drei Duellen erst einen Satz verloren, zuletzt im Vorjahr beim ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati souverän in zwei Sätzen die Oberhand behalten.

Djokovic vs. Sandgren - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Tennys Sandgren und Novak Djokovic ist für die Night-Session - also ab 21:00 Uhr - angesetzt. Ihr könnt das Erstrundenduell live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Match-Tracker mitverfolgen.