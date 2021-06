French Open live: Rafael Nadal vs. Richard Gasquet im TV, Livestream und Liveticker

Zweiter Auftritt für den großen Favoriten bei den French Open 2021: Der Spanier Rafael Nadal trifft am Donnerstag in der Night-Session (nicht vor 21:00 Uhr) auf den Lokalmatadoren Richard Gasquet. Das Match könnt ihr live im TV und Stream bei Eurosport verfolgen, hier findet ihr den Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 00:12 Uhr

Rafael Nadal und die French Open, es ist eine der ganz großen Dominanzgeschichten - weit über den Tennissport hinaus. Erst am Dienstag feierte der Mallorquiner am Bois de Bolougne seinen 101. Triumph, besiegte einen mutig auftretenden Alexei Popyirin in drei umkämpften Sätzen. Und trifft nun auf den Lokalmatadoren Richard Gasquet, der sich in Runde eins in blendender Spiellaune präsentierte.

Nadal, der am heutigen Donnerstag seinen 35. Geburtstag feiert, geht zweifelsfrei als der ganz große Favorit in dieses Duell, welches aufgrund der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Frankreich vor verwaisten Rängen über die Bühne gehen muss. Für Gasquet bedeutet das Aufeinandertreffen mit dem Spanier zudem eine Hiobsbotschaft in zweierlei Hinsicht: Zum einen gibt es wohl keine schwerere Aufgabe im Tennissport, als Rafael Nadal am Court Philippe-Chatrier gegenüberzustehen, zum anderen liegt der Franzose im Head-to-Head mit Nadal klar zurück - und zwar mit 0:16.

Nadal vs. Gasquet - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Rafael Nadal und Richard Gasquet ist in der Night-Session angesetzt und wird deshalb erst ab 21:00 Uhr beginnen. Ihr könnt das Match live im Stream und TV bei Eurosport verfolgen, hier findet ihr den Liveticker zur Partie.