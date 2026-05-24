French Open: Novak Djokovic nach Satzrückstand sicher durch - und mit neuem Rekord

Der 24-fache Majorchamp Novak Djokovic steht nach Anlaufschwierigkeiten in Runde 2 der French Open 2026.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.05.2026, 23:34 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic

Djokovic gewann sein Erstrundenmatch gegen den aufschlagstarken Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard (ATP-Nr. 83) mit 5:7, 7:5, 6:1 und 6:4.

Der 22-jährige Mpetshi Perricard zeigte sich dabei anfangs unerschrocken, bis zum 5:5 im ersten Durchgang hatte keiner der beiden Akteure beim Aufschlag des anderen etwas zu melden. Dann aber verbiss sich der Franzose in das Aufschlagspiel des Djokers und nutzte seine vierte Breakchance. Und servierte anschließend souverän zum Satzgewinn aus.

Djokovic war insgesamt der Stärkere, wenn es in die Ballwechsel ging, im zweiten Satz brachte er auch mehr Returns ins Spiel. Dennoch dauerte es bis zum Ende des Durchgangs, bis ihm das erste Break gelang - nach neun vergebenen Chancen im gesamten Satz.

Das Momentum nahm der Weltranglisten-Vierte dann mit, allerdings hatte Mpetshi Perricard zu Beginn des dritten Durchgang auch Probleme an der rechten Hand. Als Djokovic auch im vierten Satz früh breakte, sag alles nach einem schnellen Ende aus; ein unentschlossener Smash und ein Stopp ins Aus aber brachten Mpetshi Perricard noch mal zurück. Djokovic aber breakte kurz später erneut - die Vorentscheidung.

Djokovic nun gegen einen weiteren Lokalmatadoren

Djokovic lobte seinen Gegner natürlich - “eine Naturgewalt” sei der Aufschlag von Mpetshi Perricard, erklärte der “Djoker” im On-Court-Gespräch auf Französisch. “Anfangs hatte ich keine Chance.”

Djokovic bekommt es in Runde 2 mit einem weiteren Franzosen zu tun - Valentin Royer.

Bereits am Tag hatte Alexander Zverev sein Auftaktmatch gegen Benjamin Bonzi glatt gewonnen. Djokovic und Zverev könnten im Halbinale aufeinandertreffen.

Djokovic mit weiterem Rekord

Djokovic spielt in Paris bei seinem 82. Grand-Slam-Turnier, auch das ist ein neuer Rekord für den Rekordmann der Tour. Erstmals stand er bei den Australian Open in 2005 bei einem Major-Turnier im Hauptfeld.

Ausgeschieden ist indes der an sieben gesetzte Taylor Fritz. Der US-Amerikaner war zuletzt verletzt und unterlag Nishesh Basavareddy trotz kämpferischer Leistung in vier Sätzen.

Hier das Einzel-Draw der French Open