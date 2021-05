French Open: Roger Federer feiert ungefährdeten Auftakterfolg gegen Denis Istomin

Roger Federer qualifizierte sich bei den French Open dank eines souveränen Dreisatzerfolges über Denis Istomin für die zweite Runde. (Hier könnt ihr das Match im Live-Ticker nachlesen).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 19:02 Uhr

© Getty Images Roger Federer zog in Paris in die zweite Runde ein

Es war am 30. Januar 2020, als Roger Federer zum bislang letzten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier zu sehen war: Im Halbfinale der Australian Open war damals gegen Novak Djokovic Endstation, zwei Knie-Operationen und exakt 487 Tage später kehrte der 20-fache Major-Champion bei den French Open auf die größte aller Tennisbühnen zurück.

Es sollte ein erfolgreiches Comeback werden, Federer ließ dem usbekischen Qualifikanten Denis Istomin zu keinem Zeitpunkt der Begegnung eine Chance. 6:2, 6:4 und 6:3 hieß es nach nur etwas mehr als eineinhalb Stunden Spielzeit aus Sicht des Weltranglistenachten.

Insbesondere bei eigenem Aufschlag - Federer ließ in der gesamten Partie keinen einzigen Breakball zu - und mit seiner Vorhand präsentierte sich der 39-Jährige im Vergleich zu seinen bisherigen Saisonauftritten in Doha und Genf deutlich verbessert. Zudem wusste der Maestro auch mit Stoppbällen und am Netz zu überzeugen.

"Es war cool für mich, gegen einen Spieler zu starten, den ich sehr gut kenne. Heute hatte ich mehr Chancen, ich übernahm die Führung in jedem Satz, ich musste flexibel im Spiel sein und ich konnte ans Netz gehen. Es war großartig", meinte Federer nach der Partie. In der zweiten Runde trifft er am Donnerstag auf Marin Cilic, der Arthur Rinderknech in drei Sätzen schlug.

