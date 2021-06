French Open: Serena Williams nach Sieg über Buzarnescu in Runde drei, auch Aryna Sabalenka siegt

Serena Williams steht in Runde drei der French Open. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin besiegte Mihaela Buzarnescu mit 6:3, 5:7 und 6:1. Auch Aryna Sabalenka hat ihr Zweitrundenmatch für sich entschieden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.06.2021, 20:37 Uhr

Dabei präsentierte sich die US-Amerikanerin insbesondere bei eigenem Aufschlag bärenstark, Mitte des zweiten Satzes hatte Mihaela Buzarnescu gerade einmal fünf Punkte bei Service Williams gemacht. Die Rumänin, ihres Zeichens die Nummer 174 der Weltrangliste, zeigte aber selbst eine durchaus passable Aufschlagleistung, musste Satz eins aber dennoch erwartungsgemäß mit 3:6 abgeben.

Im zweiten Satz sah es im fünften Game bereits so aus, als würde Serena Williams für eine Vorentscheidung sorgen: Mihaela Buzarnescu vermochte es aber - wenngleich mit kräftiger Mithilfe der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin Williams -, zwei Breakchancen abzuwehren und blieb in der Partie. Und hatte postwendend doch die Chance bei Aufschlag Williams, fand wie aus dem Nichts drei Breakchancen en suite vor. Zwar konnte diese Williams allesamt vereiteln, Nummer vier saß dann aber - plötzlich war die US-Amerikanerin in Satz zwei unter Zugzwang.

Sabalenka weiter, Bencic scheitert

Das sollte zu einer kleinen Wende in dieser Partie führen: Zwar gelang Serena Williams das Rebreak, beim Stand von 5:6 wackelte die Favoritin aber gewaltig und musste das Break - und damit den Satzverlust hinnehmen. Im dritten Durchgang war es dann aber wieder die Amerikanerin, welche dem Spiel ihren Stempel aufdrücken sollte. Williams erspielte sich ein frühres Doppelbreak und machte schließlich den 6:3, 5:7 und 6:1-Sieg perfekt. Die 39-Jährige trifft nun auf Daniell Collins.

Ebenfalls in der dritten Runde steht die Mitfavoritin Aryna Sabalenka, welche sich am MIttwoch gegen Aliaksandra Sasnovich in zwei Sätzen durchsetzen konnte. Die Belarussin geht als Nummer drei des Turniers ins Rennen und trifft in Runde drei auf Anastasia Pavlyuchenkova. Der Draw auf der Hälfte Sabalenkas ist unterdessen weit offen, nachdem die Nummer zwei des Turniers, Naomi Osaka, zum Wochenbeginn aus dem Turnier zurückgezogen hatte.

Unterdessen lösten Marketa Vondrousova, Polona Hercog, Anastasia Pavlyuchenkova und Viktoria Azarenka mit einigermaßen ungewährdeten Zwei-Satz-Erfolgen das Drittrundenticket. Eine Überraschung gab es zudem am Mittwoch zu vermelden: Die Schweizerin Belinda Bencic unterlag Daria Kasatkina überdeutlich mit 2:6 und 2:6.

