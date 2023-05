French Open Wildcards: Benoit Paire benachteiligt?

Die French Open stehen bald an, am 28. Mai geht's los mit den Hauptfeldspielen. Aber welche Lokalmatadoren sind dabei? Benoit Paire offenbar nicht - was für einigen Wirbel sorgt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 19:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Man kann sich in Frankreich nicht beschweren über Anzahl der Lokalmatadoren bei den French Open 2023. Gleich elf Spieler sind direkt fürs Hauptfeld qualifiziert, wenn auch Richard Gasquet als Weltranglisten-44. und aktuelle Nummer 1 in Frankreich doch etwas weit hinten platziert scheint. Bei den Damen sind nur es sechs Spielerinnen, dafür mit Caroline Garcia die Nummer 4.

So weit, so gut. Neben den über die Weltrangliste qualifizierten Akteurinnen und Akteuren darf der französische Tennisverband freilich auch Wildcards vergeben, und das tut er natürlich am liebsten an Einheimische - Nachwuchstalente, Altstars, man hat im Grunde genommen recht freie Hand.

French Open: Teilnahme über "Race France" und "Race Internationale"

Zwei Vorgaben hat man sich aber doch auferlegt. Zum einen besteht für die Wildcardvergabe ein gewisses "Race France" - die darüber vergebenen Freifahrtsscheine gehen in 2023 an Arthur Fils und Jessika Ponchet, die bei den in diesem Jahr in Frankreich stattgefundenen Turnieren unterhalb der ATP-Events die meisten Punkte eingefahren haben.

Dazu vergibt man Wildcards an die beste Spielerin und den besten Spieler aus Frankreich in diesem Jahr, die über das reguläre Ranking nicht bereits direkt fürs Hauptfeld qualifiziert sind ("Race Internationale"). Das sollen nun Clara Burel und Hugo Gaston sein. So gab es die FFT dieser Tage bekannt.

Wum und Wendelin sagen: Stichtag ist der 15. Mai

Das Problem an der Sache: Eigentlicher Stichtag sollte der 15. Mai sein, und den hatte sich auch Benoit Paire ins Clairefontaine geschrieben. König Rauschebart war dafür offenbar extra zum Challenger-Turnier ins italienische Francavilla gereist und spielte dort äußerst erfolgreich, mit dem Einzug ins Finale.

Und nun? Paire hatte sich in den vergangenen Tagen schon ob der verfrühten Bekanntgabe erstaunt gezeigt. Und der L'Équipe erklärt, in Francavilla zu spielen, "um von den 27 Punkten, die ich hinter Hugo liege, noch ein paar aufzuholen".

Das hat er mit Bravour geschafft, durch seinen Finaleinzug hat er sich im Jahres-Race vor Gaston geschoben.

Die FFT hat sich zu der neuen Situation noch nicht geäußert.