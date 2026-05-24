French Open: Yannick Hanfmann in Paris bereits ausgeschieden

Frühes Aus für Yannick Hanfmann bei den French Open: Die deutsche Nummer zwei musste sich am Sonntag in Paris dem Serben Hamad Medjedovic 3:6, 4:6, 7:6 (7:1), 4:6 geschlagen geben und verpasste seinen zweiten Zweitrundeneinzug bei dem Sandplatzevent.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.05.2026, 21:38 Uhr

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© Getty Images

Nach den Siegen von Alexander Zverev und Tamara Korpatsch ist der Karlsruher der erste deutsche Profi, der seine Partie verlor.

Der 34-Jährige tat sich von Beginn an schwer gegen seinen zwölf Jahre jüngeren Konkurrenten und wehrte sich vergebens. Bei den deutschen Männern liegen damit die Hoffnungen auf Zverev sowie Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff, die beide am Dienstag ihr erstes Match bestreiten.

Struff bekommt es mit dem Kasachen Alexander Bublik zu tun, Altmaier trifft auf den Weltranglistenfünften Félix Auger-Aliassime aus Kanada.