Fritz mit dem Schlüssel zum Erfolg gegen Sinner und Alcaraz?

Taylor Fritz musste nach den Delray Beach Open verletzungsbedingt pausieren. In Indian Wells und Miami will der US-Amerikaner aber wieder an den Start gehen und verrät seine Taktik, falls er auf Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner stoßen sollte

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.02.2025, 15:03 Uhr

© Getty Images

Es ist ruhig um Taylor Fritz geworden, der ja immerhin den vierten Platz der Welt belegt. Der US-Amerikaner kämpft derzeit an einer Unterleibsverletzung. Zu allem Übel ließen seine Leistungen bei den zuvor angetretenen Turnieren eher zu wünschen übrig – mehr als ein Viertelfinaleinzug vor heimischem Publikum war nicht drin. Zusammen mit seinem Australian Open Auftritt weist der 27-Jährige eine 4:3-Gewinnbilanz auf. Nicht ideal für den Weltranglistenvierten. Dennoch will sich Fritz nicht so leicht von der Spitze entthronen lassen und hofft, dass ihm die Turniere in Indian Wells und Miami die Freude und Erfolge im Wettkampf zurückbringen.

In einem Interview mit TennisConnected gab Fritz Einblicke in seine Verbesserungen, Stärken und Strategien gegen Spieler wie Alcaraz oder Sinner. Zu den Stärken des 27-Jährigen zählen eindeutig der Aufschlag, wie Fritz selbst einräumte, sowie seine Vorhand. Seine Rückhand reicht gegen die Nummer Eins und Drei der Welt jedoch nicht aus, stellte der US-Amerikaner nüchtern fest: “Es kommt auf den Belag, die Bälle und die Platzgeschwindigkeit an. Wenn der Platz langsamer ist, kann ich gegen diese Jungs mit meiner Rückhand nicht mithalten, weil sie mich überwältigen werden.” Die Devise lautet also, die Rückhand so gut wie möglich zu umlaufen und der Vorhand die Arbeit zu überlassen. Gegen Carlitos würde sich Fritz eher in eine Rückhand-Rallye zutrauen als gegen Sinner.

Ohne Satzgewinn gegen Alcaraz

Es bleibt abzuwarten, ob der US-Open-Finalist erfolgreich mit seiner neuen Strategie sein wird. Vielleicht wird er ja auch noch etwas mehr ändern, als die Rückhand zu umlaufen. Klar ist, Veränderung ist dringend notwendig. Fritz hat die vier letzten Partien gegen den den Weltranglistenersten verloren und dabei nur einen Satz mitnehmen können. Gegen Alcaraz sind es 2:0 verlorene Matches ohne Satzgewinn.