Fünf späte Wünsche an das Tennis-Christkind

Ist es schon zu spät? Oder dürfen wir noch schnell ein paar Wünsche an das Tennis-Christkind loswerden?

© Getty Images Ein Comeback von Juan Martin del Potro würden wir sehr gerne sehen.

Also, gut: Es versteht sich von selbst, dass die Bewältigung der Corona-Pandemie auch für uns Tennis-Aficionados ganz oben auf der Liste steht. In Hinblick auf das persönliche Wohlbefinden wäre es in der Tat aber auch nett, wenn das Tennisspielen nicht nur in einigen Oasen im deutschsprachigen Raum, sondern flächendeckend erlaubt würde. Unter den bekannten und funktionierenden Bedingungen.

In Bezug auf den professionellen Spielbetrieb würden wir aber auch noch schnell fünf Weihnachts-Wünsche loswerden …

… zum einen wäre da die endlose Geschichte von Juan Martin del Potro. Der ist mittlerweile zwar auch schon 32 Jahre alt, auf seine tatsächlich aktive Zeit heruntergebrochen gefühlt aber nur knapp dem Teenager-Alter entwachsen. Einen letzten großen verletzungsfreien Anlauf würden wir uns für DelPo auf jeden Fall noch wünschen.

… und weil wir gerade bei Verletzungen sind: Wie geht es eigentlich Bianca Andreescu, die im noch laufenden Jahr keine einzige Partie auf der WTA-Tour spielen konnte? Das muss 2021 zwingend anders werden.

… auf der technologischen Seite wäre es im Sinne der Fairness zielführend, endlich auch auf Sand auf die Unterstützung von digitalen Hilfsmitteln zurückzugreifen. Frag nach bei Denis Shapovalov, der sich in Roland Garros mit Recht benachteiligt gefühlt hat. Und ja: es gibt zumindest eines, das funktioniert. Und zwar aus dem Hause FoxTenn, das beim ATP-Tour-500-Turnier in Rio de Janeiro schon erfolgreich getestet wurde. Ob man nun gänzlich auf die LinienrichterInnen verzichten muss, das bleibt Geschmacksache.

… in Sachen Regelbuch nur Folgendes: Auch wenn die Aufmerksamkeitsspanne der Tennis-Zuschauer angeblich immer kürzer wird, so wäre es dennoch der größtmögliche Frevel, am Best-of-Five-Format der Männer bei den Grand-Slam-Turnieren zu rütteln. Zum Glück haben Rafael Nadal, Alexander Zverev und Dominic Thiem schnell eine Opposition zu derartigen Überlegungen aufgebaut.

… und da wäre noch eine Kleinigkeit, die einer unglaublichen Karriere noch einmal das allerletzte Ausrufezeichen hinzufügen würde: der 24. Sieg bei einem Major für Serena. Ja, das wünschen wir uns sehr.