Für Venus Williams kommt ein Trainerjob nicht in Frage

Als Fitnesscoach bei Instagram brilliert Venus Williams während der Corona-Zeit fast täglich. Wenn sich ihre aktive Tennis-Karriere aber schließlich doch einmal dem Ende zugeneigt haben wird, dann sieht sich die US-amerikanische Legende nicht als Übungsleiterin im Tenniszirkus.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 30.04.2020, 09:39 Uhr

© GEPA Pictures Venus Williams als Trainerin? Das wird nicht passieren

Für Venus Williams kommt nach dem Ende ihrer Laufbahn ein Job als Profitrainerin nicht in Frage. Den Coaches höre ja niemand zu. "Du sagst dem Spieler: Gewinn den Punkt. Und dann verliert er ihn", sagte die 39-Jährige in einer launigen Fragerunde bei Youtube: "Das kann ich nicht hinnehmen." Allerdings ist Williams eine jener Spielerinnen, die nur äußerst selten von der Möglichkeit des On-Court-Coachings Gebrauch machen. David Witt, ihr langjähriger Coach, von dem sich Venus im vergangenen Jahr getrennt hat, konnte die Matches seines Schützlings in der Regel durchgehend von der Tribüne aus verfolgen.

Aber sie sei gerne mit Kindern auf dem Court. "Vielleicht kann ich ihnen etwas helfen, wenn ich mit dem Tennis durch bin und eine kleine Pause hatte", sagte Williams. Aktuell ist ein Karriereende der siebenmaligen Major-Siegerin aber noch nicht in Sicht. In der Einzel-Weltrangliste steht Williams auf Rang 67.

Serena ist die beste Freundin auf der Tour

In den vergangenen Wochen hat Venus allerdings gezeigt, dass sie als Coach womöglich doch gut geeignet ist: Fast täglich bietet sie auf ihrem Instagram eine Fitness-Stunde an, meist mit prominenten Gästen. So hat etwa Grigor Dimitrov schon gemeinsam mit Venus Sport betrieben - wenn auch aus der sicheren Distanz.

Die US-Amerikanerin freut sich besonders auf weitere Doppelauftritte mit ihrer noch erfolgreicheren Schwester Serena, wenn die Corona-Pause einmal vorbei ist. "Ich liebe alle auf der Tour. Aber Serena ist meine beste Freundin, sie ist meine Doppelpartnerin und sie hat einen großartigen Aufschlag", sagte Williams. Der letzte Auftritt an der Seite der Schwester reicht allerdings schon mehrere Jahre zurück: 2019 ging Venus Williams nur bei einer Doppel-Konkurrenz an den Start. Und verlor mit Harriet Dart in der ersten Runde von Birmingham.