Gael Monfils erklärt Saison 2022 für beendet

Gael Monfils wird auf der ATP-Tour in dieser Saison kein Match mehr bestreiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.10.2022, 18:47 Uhr

© Getty Images Sein bislang letztes Match bestritt Gael Monfils im August

Kurz nach Dominic Thiem hat auch Gael Monfils seine Saison vorzeitig beendet. Wie der Franzose am Freitag auf Twitter mitteilte, wird er bei seinem Heimturnier in Paris-Bercy nicht an den Start gehen und das "Ende des Jahres nutzen, um mich auf die nächste Saison vorzubereiten".

Sein bislang letztes Match bestritt Monfils im August in Montreal, wo er gegen Jack Draper aufgrund einer Fußverletzung aufgeben musste. Er fühle sich auf dem Platz nach wie vor "eingeschränkt", schrieb der 36-Jährige, der die Spielzeit außerhalb der Top 50 abschließen wird.

Monfils blickt auf eine verkorkste Saison zurück: Nach einem starken Start mit dem Turniersieg in Adelaide sowie dem Viertelfinaleinzug bei den Australian Open hielt danach der Verletzungsteufel Einzug, insgesamt bestritt der Franzose 2022 nur 21 Matches. Außerhalb des Platzes durfte sich Monfils über die Geburt seines ersten Kindes freuen.