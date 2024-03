Gael Monfils – hoffentlich geht es noch lange weiter...

Gael Monfils zeigt in Indian Wells mal wieder, wie gut er Tennis spielen kann. Ob er das noch lange zeigen kann, bleibt abzuwarten. Wir hoffen jedenfalls, dass es noch viele Auftritte des 37-Jährigen geben wird. Auf und neben dem Platz.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 08.03.2024, 14:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

An dieser Stelle sollen, müssen und wollen wir neutral sein. Aber man muss zugeben: Bei Gael Monfils fällt es schwer mit der Neutralität. Daher zu Beginn ein kleiner Hinweis auf seine Disqualifikation beim UTS-Turnier in Oslo und seinen vermeintlich lustlosen Auftritt beim Laver Cup in Vancouver. Aber selbst diese beiden Vorfälle kann man freilich anders bewerten, aber pure Zuneigung hat der Franzose dafür nicht geerntet. Ganz im Gegenteil zu seinen sonstigen Auftritten in den letzten Wochen, Monaten, ja eingetlich in seiner gesamten Profi-Karriere.

Gael Monfils: Entertainment mit jeder Faser

In Indian Wells überzeugte der 37-Jährige zunächst einmal klassisch sportlich. Er besiegte Max Porcell in der ersten Runde mit 6:1, 6:2. Dass Gael Monfils überhaupt noch zu solchen Leistungen fähig sein würde, war über weite Teile des letzten Jahres sehr ungewiss. Sein Turniersieg in Stockholm im Oktober 2023 mal außen vor gelassen. Verletzungen bestimmten ansonsten seinen Alltag. Das ist momentan anders. Monfils scheint sich wieder auf seinen Körper verlassen zu können. Ihn mit seiner Spielweise, Atheltik und dem Spektakel in seinem Repertoire wieder auf dem Platz gegen die besten Spieler der Welt zu sehen, ist dabei einfach nur schön.

Dazu kommt aber noch das Bonus-Material: Wenn Gael Monfils mit der Tennistasche auf dem Rücken auf einem Laufband abgeht, ein paar Dance-Moves auf dem Trainingsplatz einlegt oder emotional über seinen Sohn erzählt und wie der Kleine sein Leben verändert hat, bringt Fans zum Lachen und Nachdenken gleichzeitig.



Der Grand-Slam-Titel, den er vom Talent her bestimmt im Arm hat oder hatte, wird es wohl nicht mehr werden. Aber wenn Gael Monfils irgendwann seine Karriere beendet, wird einer der größten Spieler dieser Generation seinen Schläger an den Nagel hängen. Aber auch das hat mit Neutralität nichts zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells