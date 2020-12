Gallery: Diese Männer feiern 2021 einen runden Geburtstag

Einige der größten Namen der männlichen Tennisgeschichte, auch der österreichischen, feiern im Jahr 2021 bemerkenswerte Wiegenfeste. Wir haben mal nachgerechnet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.12.2020, 18:17 Uhr

Der große Pete Sampras wird am 12.08.2020 sehr junge 50 Jahre alt

Keiner kann genau sagen, in welchem Rahmen wir im Jahr 2021 wieder feiern können. Eines aber ist in Hinblick auf die anstehenden Geburtstage gewiss: Nicht nur Roger Federer, Jürgen Melzer und Pete Sampras hätten in den kommenden zwölf Monaten Anlass für eine große Sause.

Wir haben uns mal einige Geburtstagskinder 2021 herausgesucht. Chronologisch mit dem Lebensalter aufsteigend ...