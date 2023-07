Gauff unterstützt Renovierung von Tenniscourts in Atlanta

Coco Gauff verdeutlicht trotz frühem Umzug nach Florida den weiteren Bezug zu ihrer Geburtsstadt Atlanta und engagiert sich für das Gemeinwohl der Stadt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.07.2023, 15:43 Uhr

© Getty Images Coco Gauff kehrte zu ihren Wurzeln nach Atlanta zurück.

Auf der Tour legte Coco Gauff nach ihrem Erstrunden-Aus in Wimbledon gegen Landsfrau Sofia Kenin erst einmal eine Turnierpause ein. Diese Zeit nutzte die US-Amerikanerin, um ihre Popularität in den Dienst der Gesellschaft zu stellen.

Obwohl die 19-jährige im Alter von 7 Jahren in den Süden von Florida gezogen ist, sind ihr die ersten Lebensjahre in Atlanta stets gegenwärtig. „Die Leute hier haben mich zu 100% zu der Person gemacht, die ich bin. Der Umzug von Atlanta nach Südflorida war eine große Veränderung, aber ich liebe die Kultur in der Stadt. Eine schwarze Frau im Tennis zu sein und die Unterstützung aller Menschen in Atlanta zu haben, bedeutet mir wirklich sehr viel.“, so die French Open-Finalistin von 2022 im Bericht von „The Atlanta Voice“.

In Zusammenarbeit mit der Organisation „Art in the Paint“ werden mit der finanziellen Unterstützung von Gauff werden die vier öffentlichen Tennisplätze im Brownwood-Park renoviert und mit einer Kunstinstallation revitalisiert. Ziel ist es, Kunst und Sport zu nutzen, um eine höhere Lebensqualität zu fördern, Gemeinschaften zu mobilisieren und gleichberechtigtes Spielen zu inspirieren.

Beim obligatorischen Spatenstich war Gauff am Sonntag auch persönlich zugegen, zudem nutzte die Billie Jean King Cup-Spielerin ihren Ausflug in die alte Heimat, um sich ihren Fans auch auf dem Court zu präsentieren. Im Rahmen des ATP-Turniers bestritt sie einen Schaukampf gegen die Kanadierin Leylah Fernandez, die sie mit 6:3, 6:3 bezwingen konnte.

Auf der Tour greift die aktuelle Nr. 4 der Welt beim WTA-Turnier in Washington wieder ein, um sich auf das heimische Major-Turnier in New York vorzubereiten.