Geht ein neuer Stern am WTA-Himmel auf?

Die US-Amerikanerin Alycia Parks hatte dieses Jahr als 20. Spielerin ihr Top-100-Debüt. Warum wir auf sie achten sollten.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 27.12.2022, 14:56 Uhr

© WTA/Jimmie48 Parks hat sich 2022 von Weltranglistenposition 210 auf 75 hochgearbeitet

Die 21-Jährige fiel auf, als sie dieses Jahr die Credit Andorra Open (WTA 125) gewann und in Angers, Frankreich (WTA 125) sowohl den Einzel- als auch das Doppeltitel holte. Angefangen hatte ihr Aufstieg in Ostrava. Bei dem WTA 500er hat sie sowohl Pliskova als auch Sakkari geschlagen, schied aber im Viertelfinale gegen die spätere Titelgewinnerin Krejcikova aus. Den Doppeltitel mit ihrer Partnerin Caty McNelly gewann sie trotzdem. "Ich habe mir Anfang des Jahres das Ziel gesetzt, bis zum Sommer unter die Top 100 zu kommen", sagte Parks gegenüber WTA-Insider. "Es hat ein bisschen länger gedauert. [...] Ich habe die Top 100 am Tag vor dem Ende des Hauptfeldes der Australian Open geknackt."

Ihr Weg ins Tennis

Die Weltranglisten-75. zeichnet sich durch ihren starken Aufschlag aus, den sie vor allem auf ihrem Lieblingsbelag Hartplatz perfekt einsetzen kann. Ihre Begeisterung für den Tennissport begann schon im Kindesalter, als ihre Mutter sie mit auf den Tennisplatz in der Nachbarschaft nahm. „Ich wollte schon mit sieben Jahren Profi-Tennisspielerin werden. Als ich das erste Mal den Ball schlug, wusste ich: Okay, ich will Profi werden.“

Ähnlichkeiten zu zwei berühmten Schwestern

Auch ihre Schwester spielt Tennis und ihre Konkurrenz auf dem Platz ist laut Parks einer der Gründe, warum sie sich auf der Profitour behaupten kann. Zwei sportliche Schwestern, die von ihrem Vater trainiert wurden und ihre Fähigkeiten auf öffentlichen Plätzen gegeneinander verfeinerten? Parks weiß, dass ihre Tennisgeschichte vertraut klingt. Sie erzählt, dass sie für einen Werbespot sogar einmal überredet wurde, das Körperdouble von Serena Williams zu spielen. Ihr größtes Idol konnte sie sogleich bei den US Open treffen, als sie mit Serena und Venus trainieren durfte.

Ihre Pläne für die Zukunft

Ihre Kraft schöpft sie aus ihrem Glauben. Gott helfe ihr dabei, die Hürden des Lebens zu meistern. Selbstbewusst sagt die 21-jährige: "Wenn ich weiterhin so spiele, wie ich mich jetzt fühle, sollte ich ziemlich locker durch die Auslosungen kommen. Ich sehe mich nächstes Jahr in den Top 10, was ziemlich hoch ist, aber es ist definitiv machbar. Ich denke also, dass die Top 10 nächstes Jahr ein Ziel für mich sind." Das sind große Worte, aber dieses Jahr hat genau das (wenn man sich seine Weltranglistenplatzierung Mitte November anschaut) Holger Rune bei den Herren geschafft. Wir werden Alycia Parks auf jeden Fall weiter im Auge behalten.