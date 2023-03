Geht es in den USA weiter? - Daniil Medvedev im absoluten Hartplatz-Höhenflug

Dass sich Daniil Medvedev besonders auf den Hartplätzen dieser Welt enorm wohl fühlt, bewies der Russe mit dem Turnier-Hattrick Rotterdam, Doha und Dubai eindrücklich.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.03.2023, 11:35 Uhr

© Getty Images Dubai war der dritte Turniersieg von Daniil Medvedev in Folge

2022 war mit Sicherheit nicht die beste Spielzeit von Daniil Medvedev: "Lediglich" zwei Turniersiege konnte der Russe im der vergangenen Saison einfahren, beim ATP-World-Tour-250-Event im mexikanischen Los Cabos und beim 500er-Turnier in der Wiener Stadthalle - letzteres mit einem Dreisatz-Erfolg über den wankelmütigen Kanadier Denis Shapovalov. Nun haben wir gerade erst Anfang März des neuen Jahres 2023 und der US-Open-Champion von 2021 hat bereits einen Turniersieg mehr auf seinem Konto als im besagten Vorjahr.

Es geht also wieder deutlich bergauf für den Mann aus Moskau, der zwischenzeitlich gar nur auf Weltranglisten-Position 12 zu finden war - und das erst vor circa einem Monat. Ideal hatte für "Meddy" nämlich auch 2023 nicht begonnen, war er in Melbourne doch schon in der dritten Runde gegen den jungen US-Boy Sebastian Korda in drei Durchgängen rausgeflogen.

Noch keine Endspielteilnahmen in Indian Wells und Miami

Nun also qausi eine Leistungsexplosion des ATP-Finals-Champion von 2020, die er sich beim On-Court-Interview nach dem Turniererfolg in Dubai selbst nicht ganz erklären konnte: "Es ist unglaublich, denn der Beginn des Jahres war nicht gerade perfekt. Im Tennis fängst du an zu zweifeln, wenn du keine Matches gewinnst." Er sei wirklich glücklich mit den drei vergangenen Wochen und er freue sich schon auf die nächsten.

Und das durchaus mit gutem Grund, denn beim Sunshine-Double in Indian Wells und Miami wird weiterhin auf Hartplatz gespielt, dem eindeutig stärksten Geläuf des Ostslawen. Wenngleich Medvedev bei den 1000er-Events in den Bundesstaaten Kalifornien und Flordia noch in der Bringschuld ist. Zwar hat der Ex-Weltranglisten-Erste bereits 18 Turniere auf der ATP-Tour gewinnen können, davon vier Masters-Events, bei den beiden bevorstehenden Combined-Events in den USA hat er jedoch noch nie das Endspiel erreicht.

Jedoch - die Vorzeichen waren auch noch nie so gut wie heuer...