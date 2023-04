ATP Masters: Gelingt Tsitsipas der Three-Peat in Monte Carlo?

Nach seinen Titeln in den beiden Vorjahren könnte Stefanos Tsitsipas mit einem weiteren Erfolg als sechster Spieler in die Phalanx der Sandplatzkönige eindringen, die in der Open Era im Fürstentum mindestens dreimal triumphieren konnten. Momentan ist die aktuelle Nr. 3 der Weltrangliste aber noch auf Formsuche.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.04.2023, 22:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Tsitsipas feierte im Vorjahr seinen zweiten Monte Carlo-Titel in Folge.

Tradition wird seit jeher groß geschrieben im Reich der Schönen und Reichen an der Cote d’Azur. Im Jahr 1897 wurde das Tennisturnier in Monte Carlo erstmals ausgetragen und sollte sich zu einem der ältesten und prestigeträchtigsten weltweit entwickeln. Fast verwunderlich wäre es, würde Rafael Nadal neben seinen 14 Titeln in Roland Garros nicht auch als Rekordchampion auf dem roten Sand in Monte Carlo in die Geschichtsbücher eingehen. Von 2005 an triumphierte der Mallorquiner achtmal in Folge und legte von 2016 bis 2018 noch ein lupenreines Triple im Monte Carlo Country Club nach. Eröffnet wurde der Reigen der dreifachen Sieger im Fürstentum in der Open Era vom Rumänen Ilie Nastase, der ab 1971 dreimal in Folge die Siegertrophäe gen Himmel recken durfte. Ebenfalls drei Titel, jedoch nicht hintereinander, stehen für den Steirer Thomas Muster, den Argentinier Guillermo Vilas und den Schweden Björn Borg zu Buche.

Tsitsipas mit glänzendem Saisonstart in Australien

Wie schon im Jahr 2022, als sich Tsitsipas bei den Australian Open nach durchwachsenem Schaulaufen beim ATP Cup immer weiter steigerte und sich erst in einem umkämpften Semifinale Daniil Medvedev beugen musste, lieferte der Grieche auch in diesem Jahr beim Grand Slam-Turnier in Melbourne ab. Mit gestärktem Selbstvertrauen aus vier Siegen beim erstmals ausgetragenen United Cup spielte sich der 24-jährige diesmal bis ins Finale, wo er nur vom serbischen Rekordsieger Novak Djokovic gestoppt werden konnte. Im Anschluss daran konnte er seine starke Form im Davis Cup mit zwei Erfolgen bei den Play-Offs in der Weltgruppe I gegen Ecuador unter Beweis stellen und verbesserte damit seine Saison-Bilanz auf 12:1 Siege.

Leistungseinbruch mit schwachem Abschneiden beim Sunshine-Double

Während Tsitsipas im Vorjahr nach dem Australien-Swing immerhin noch eine Finalteilnahme in Rotterdam und ein Halbfinale in Acapulco verbuchen konnte, zeigt die Formkurve in diesem Jahr direkt nach seinen Einsätzen im Davis Cup steil nach unten und gipfelte in einem erneut schwachen Abschneiden bei den ersten Masters-Turnieren der Saison in Indian Wells und Miami. Hoffnung geben sollte dem Schützling von Mark Philippoussis die Tatsache, dass er im Vorjahr nach schwachen Resultaten beim Sunshine-Double, wo für ihn ebenfalls immer vor dem Viertelfinale Schluss war, den Turnaround schaffte und seinen Titel in Monte Carlo erfolgreich verteidigen konnte.

Offenes Feld durch hochkarätige Absagen

Durch die verletzungsbedingten Absagen von Rekordchampion Nadal und dem amtierenden US Open-Champion Alcaraz ist der absolute Favoritenkreis etwas ausgedünnt. Dennoch dürfte es an Konkurrenz für Tsitsipas, der hinter dem Weltranglistenersten Djokovic an Position 2 gesetzt ist, nicht mangeln. Den Auftakt wird der 24-jährige laut Auslosung, bei deren Prozedere er als Titelverteidiger persönlich zugegen war, nach einem Freilos gegen den Sieger aus der Begegnung Bonzi gegen Zapata Miralles bestreiten. Eines dürfte aber auf jeden Fall gewiss sein: In den Annalen des Turniers ist noch reichlich Platz um Tennisgeschichte zu schreiben.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo