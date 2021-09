Gemeinsam voran: Olympiasieger Zverev und Emporkömmling Otte erreichen das Achtelfinale der US Open

Mit Alexander Zverevs Achtelfinaleinzug bei den US Open hatte man gerechnet - mit dem von Oscar Otte nicht unbedingt. Aber Otte hat gezeigt: Er kann oben mitspielen - und hat Spaß am großen Tennis.

von Jörg Allmeroth

zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 16:39 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Als Alexander Zverev und Oscar Otte am 30. Mai auf den Court Suzanne Lenglen in Paris marschierten, wirkten sie noch wie Tennis-Gladiatoren aus zwei ganz verschiedenen Welten. Hier Zverev, einer der Stars der Branche, ein Turnierfavorit inzwischen auch bei jedem Grand-Slam-Turnier, ein Top Ten-Ass. Und dort Otte, ein Namenloser auf der ganz großen Bühne, ein Mann, der sich regelmäßig über Bewerbungsmatches für die Major-Wettbewerbe qualifizieren muss. Einer, den auch in seiner deutschen Heimat nur die Fachleute kannten. Zverev, damals die Nummer 6 der Weltrangliste, verlor die beiden ersten Sätze fahrig gegen den älteren Landsmann, dann setzte er sich dank besserer Physis noch gegen den müde werdenden Kölner durch.

Drei Monate später ist die Hierarchie im deutschen Tennis noch immer felsenfest klar. Erst kommt der aktuelle Weltranglisten-Vierte Zverev, dann lange Zeit nichts, dann kommen Spieler wie Jan-Lennard Struff oder Dominik Koepfer aus dem DTB-Davis Cup-Team. Und irgendwann taucht dann auch Otte auf, mittlerweile die Nummer 144 der ATP-Bestenliste. Aber die nackten Zahlen täuschen, führen etwas in die Irre. Denn Otte, der hochgewachsene Kölner, hat sich inzwischen in der erweiterten Weltspitze etabliert, auch wenn sich das noch nicht in einem besseren Rang in der Tennis-Hackordnung ausdrückt. „Der Junge ist auf dem Weg nach oben. Er ist ein Super-Charakter, ein Typ, der Spaß macht“, sagte Boris Becker, nachdem Otte bei den US Open auch noch bis zum Beginn der zweiten, alles entscheidenden Turnierwoche für Furore sorgte.

Drei DTB-Herren im Achtelfinale eines Grand Slams - erstmals seit 1997

Die Wege von Zverev und Otte trennten sich in New York nicht schon früh. Nun, bei den Offenen Amerikanischen Meisterschaften des Jahres 2021, standen der Olympiasieger aus Hamburg und der stetige Aufwärtskletterer Otte gemeinsam für eine verblüffende deutsche Erfolgsgeschichte – erstmals seit Wimbledon 1997 erreichten mit Zverev, Otte und dem Münchner Peter Gojowczyk drei DTB-Profis ein Grand-Slam-Achtelfinale.

Während Zverevs Achtelfinalvorstoß durch einen 3:6, 6:2, 6:3, 2:1-Aufgabesieg gegen den Amerikaner Jack Sock allerdings routiniert als Bestätigung seines Status im Tennis-Universum wahrgenommen wurde, lieferte Otte mit dem letztlich souveränen Vier-Satz-Sieg über den 37-jährigen Südtiroler Andreas Seppi (6:3, 6:4, 2:6, 7:5) und dem erstmaligen Vorstoß in die Grand-Slam-Runde der letzten Sechzehn ein Indiz dafür, dass seine Karriere mit 28 Jahren gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt. „Ich fühle mich wohl im großen Tennis“, sagte Otte, der seinen Triumphmoment im Stile des kölschen Fußball-Stürmers Anthony Modeste feierte.

Oscar Otte: "Muss noch nicht das Ende sein"

Bei den French Open hatte Qualifikant Otte noch der auszehrenden Qualifikationsphase Tribut zollen müssen und war gegen Zverev nach der 2:0-Satzführung eingebrochen. In New York wehrte der Kölner in zwei Bewerbungsduellen nervenstark Matchbälle ab, es ging ihm schlecht, er musste sich in zwei entscheidenden Tiebreaks übergeben. Aber körperlich ist er inzwischen in insgesamt viel besserer Verfassung, er habe sogar Spaß an den längeren Matches bei den Majors, sagt Otte: „Es ist ein gutes Gefühl, wenn du weißt: Du bist für alles bereit.“

Gegen Federer, Murray und Zverev hat Otte bei seiner bisher noch kurzen Grand-Slam-Karriere gespielt, er hat sich dabei auch an die plötzliche Aufmerksamkeit und Bekanntheit gewöhnt: „Es ist verrückt, aber gegen Roger in Wimbledon 2019 habe ich mein erstes Fernsehinterview gegeben.“ Den Mann, gegen den er sein erstes Grand-Slam-Match 2018 bei den French Open in der ersten Runde bestritt, wird er nun in New York im Achtelfinale wiedersehen, den harten Puncher Matteo Berrettini (Italien), die Nummer 6 der Welt. „Es ist herrlich, fast unbeschreiblich geil, so weit gekommen zu sein“, sagt Otte, „aber das muss noch nicht das Ende sein.“

Zverev gedanklich schon in Südfrankreich

Was erst recht für Zverev gilt, der nach zwei makellosen Auftritten in den Eröffnungsrunden gegen Sock erstmals richtigen Gegenwind verspürte. Im ersten Satz war der deutsche Goldjunge sogar chancenlos im Centre-Court-Duell mit dem zupackenden US-Veteranen, der alle möglichen und unmöglichen Siegschläge von seinem Racket zauberte. „In Gedanken war ich schon dabei, meinen Urlaub in Südfrankreich klar zu machen“, meinte der 24-jährige später. Im zweiten und dritten Satz übernahm Zverev dann zwar das Kommando, aber er profitierte auch von körperlichen Beschwerden Socks, der nach einer Behandlungspause dick bandagiert am rechten Oberschenkel auf den Court zurückkehrte. Anfang des vierten Satzes marschierte der Amerikaner dann entkräftet und angeschlagen zum Netz und gab auf.

Für Zverev folgt nun die nächste harte Bewährungsprobe, gegen Italiens Jungstar Jannik Sinner. Gegen den Südtiroler verlor Zverev im letzten Herbst ziemlich deutlich das French Open-Achtelfinale. „Das wird großes Kino, ein echter Härtetest“, sagt Zverev.