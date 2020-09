Gemüsesaft, Eichhörnchen und endlose Busfahrten - Das kuriose Leben in der US-Open-Blase

In der riesigen Betonschüssel des Arthur Ashe-Stadions blicken die weltbesten Tennisspieler in diesen Tagen nicht auf das übliche Tohuwabohu auf den Rängen. Aber ein vertrautes Gesicht bekommen sie beim Geister-Grand Slam dann doch zu sehen, auf einem großen Bildschirm werden Freunde oder Familienangehörige nach den Matches zugeschaltet.

von Jörg Allmeroth

© Getty Images Das Arthur Ashe Stadium bleibt in diesem Jahr leer

Die Überraschung ist stets groß, auch bei Naomi Osaka, der Siegerin des Jahres 2018, war das nicht anders. Kaum hatte die Japanerin ihr Zweitrunden-Match gegen die Italienerin Camila Giorgi gewonnen, tauchte auf dem riesigen Screen ihre Mutter Tamaki auf. „Mama, was machst Du denn da“, rief Osaka aus, „Oh, mein Gott. Wo ist Dad.“ Die Technik geriet ein wenig ins Stottern, viel konnte man nicht mehr verstehen vom Gespräch zwischen Mutter und Tochter. Aber Osaka klärte die Sache später bei der virtuellen Zoom-Pressekonferenz etwas verlegen auf. „Mama hat mir gesagt, dass ich nicht so viel im Internet herumsurfen soll, in den sozialen Medien“, sagte die 22-jährige, „außerdem sagte sie mir, ich soll meinen grünen Gemüsesaft trinken und mich lieber ausruhen.“ Osaka lächelte noch mal kurz, fügte dann hinzu: „Alles ein bisschen verrückt.“

Willkommen in der Tennis-Bubble von New York. Willkommen beim unfreiwillig denkwürdigsten Grand Slam-Turnier der Geschichte dieses Sports. Willkommen in einem kleinen, abgeschotteten Privatuniversum, das aus nicht mehr als zwei Spielerhotels und einem Turnierschauplatz besteht, der sich aus anderen Gründen als vor etwa zwei Jahrzehnten in eine Art Festung verwandelt hat. 2002, nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center im Jahr zuvor, waren die US Open schon einmal eine absolute Hochsicherheitszone, mit gepanzerter Abschirmung. Nun heißt der Feind Corona, ein unsichtbares Virus, das aber äußerst sichtbare Spuren hinterlässt. Zum Beispiel in der Anwesenheit von Hunderten Sicherheitsleuten, die die Konstruktion namens „Biobubble“ rund um den Turnierstandort aufrechterhalten sollen. Und zum Beispiel in der Abwesenheit des ganz normalen, gehassten wie geliebten US Open-Chaos, in der Abwesenheit von Menschenmassen, der Abwesenheit von Lärm, Gebrüll und Geschrei. „Du musst schwer aufpassen, was Du auf dem Platz sagst. Noch viel mehr als sonst“, meint die einschlägig erfahrene Großmeisterin Serena Williams, „du hörst jedes Wort. Du hörst es wie ein Echo.“

Williams, die 23-malige Grand Slam-Siegerin, gehört zu den Privilegierten der Szene. Genau wie allen gesetzten Spielerinnen und Spieler hat man ihr eine Suite im Ashe-Stadion zugeteilt, im größten Tennisstadion der Welt. Man kann von dort die Matches der anderen Profis beobachten, man kann aber auch einfach eine Jalousie zuziehen, sich am eigenen Kaffeeautomat versorgen oder sich auch mal für ein Nickerchen hinlegen. „Komfortabel“ nennt Vorjahres-Finalist Daniil Medvedevs das, „es ist wie ein Hotelzimmer auf dem Centre Court.“ Um sich den Aufenthalt im exklusiven Wohnraum noch ein bisschen zu verschönern, hat Serbiens Ex-Größe Janko Tipsarevic sogar ein Upgrade geschaffen: Für die Suite seines Schützlings Filip Krajinovic kaufte er Grünpflanzen und Blumen, vor der Eingangstür wurde augenzwinkernd ein roter Teppich ausgelegt. Auch Suitenachbar Novak Djokovic zeigte sich davon begeistert: „Janko sollte Designer werden. Er hat auch noch den grünen Daumen.“

Zurück zu den kleinen Ablenkungen

Abseits des ernsthaften Schlagzeilentheaters um Frankreichs Exzentriker Benoit Paire und seinen positiven Corona-Test nehmen die Tennis-Wanderarbeiter ihr Dasein in der Bubble inzwischen eher mit Sarkasmus – Klagen auf hohem Niveau will sowieso kaum einer. „Du merkst, wie groß der Hunger auf großes Tennis bei allen ist“, sagt die Australian Open-Siegerin 2020, Sofia Kenin (USA), „wir sind einfach nur froh, wieder spielen zu können.“ Das Leben in der Blase, auch gern einmal als „Blasen-Problem“ bezeichnet, ist ziemlich eintönig, überschaubar, aber auch gelegentlich beruhigend. „Abends setze ich mich schon mal auf den Rasen vor dem Hotel“, berichtete Jan-Lennard Struff dem Internetportal der „Sportschau“, „da habe ich ein Eichhörnchen und einen kleinen Hasen herumlaufen sehen.“ Zurück zur Natur, zurück zu den einfachen, kleinen Ablenkungen – der Grand Slam-Veranstalter, die United States Tennis Association, lässt es da an Angeboten nicht mangeln. „Ich freue mich auch schon mal, wenn ich eine Runde Minigolf spielen kann“, sagt Kanadas Nachwuchs-Star Felix Auger-Aliassime. Wobei das Minigolf-Provisorium in der Nähe der großen Fontäne aufgebaut ist, dort, wo sonst Abertausende zu den Plätzen herumwuseln. Auch Basketball-Körbe stehen herum, man kann Fußball spielen, am Golf-Simulator üben. Oder irgendwo ein Match eines Freundes oder Rivalen verfolgen, manchmal ist das sogar ein und dasselbe.

Manch einer aus dem Nomadentrupp ist in den letzten Tagen auch schon mal hinaufgestiegen in die obersten Centre Court-Ränge – dort, wo man die Wolkenkratzer-Skyline New Yorks in voller Schönheit bewundern kann, dieses ewige Postkarten-Motiv. Nah wirken die Hochhaus-Riesen, aber sie sind im Herbst 2020 unerreichbar fern. Kein einziger Profi hat den Fuß auf die Straßen Manhattans gesetzt, allmorgendlich und allabendlich führt der Weg nun vom Billie Jean King Tennis Center in die andere Richtung, gen Long Island zu den Hotels. „Busfahren bis zum Umfallen“, oft eine Stunde hin und zurück, sei der Alltag, sagt die Schwäbin Laura Siegemund, das sei schon sehr anstrengend irgendwie. Aber man sei ja noch viel glücklicher, „dass es wieder losgegangen ist.“ Klar, da sei eine „große Sehnsucht“ nach Normalität, nach gefüllten Zuschauerrängen, nach gewohnter Atmosphäre, aber man müsse auch Realist sein: „Wann das wieder da ist, weiß keiner.“

Im Billie Jean King Tennis Center, kurz BJKTC geannt, wird es unweigerlich von Tag zu Tag noch geräumiger werden. Viele Profis müssen ihre Koffer packen, raus aus der Bubble, hinein in den nächsten Corona-Alltag irgendwo auf der Welt und beim nächsten Turnier. „Ich könnte mich an das hier schon durchaus gewöhnen“, sagt indes Serena Williams, die große, ältere Dame des Circuits, „vor allem, wenn ich nächste Woche im Endspiel stehen würde.“ Und dann auch noch Titel Nummer 24 holen könnte, den lange gejagten Rekord-Titel.