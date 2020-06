Generali Austrian Pro Series live: Dominic Thiem vs. Sebastian Ofner im Livestream

Dominic Thiem trifft im ersten Platzierungsspiel der Gruppenpase 2 auf Sebastian Ofner. Das Match gibt es hier im Livestream.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.06.2020, 12:00 Uhr

© GEPA Pictures Heute darf Sebastian Ofner gegen Dominic Thiem ran

Dominic Thiem hat bislang all seine Matches bei den Generali Austrian Pro Series gewonnen, Sebastian Ofner die erste Phase nur als Gruppendritter abgeschlossen. In Phase 2 allerdings feierte der Steirer Siege gegen Alexander Erler und Max Neuchrist. Thiem und Ofner haben zuletzt im vergangenen Jahr in Kitzbühel gegeneinander gespielt. Damals setzte sich Thiem nach ausgeglichenem Start noch deutlich durch.