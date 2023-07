Generali Open Kitzbühel: Dominic Thiem und Sebastian Ofner verlieren in Runde eins

Dominic Thiem und Sebastian Ofner sind bei den Generali Open in Kitzbühel in der Doppel-Konkurrenz zum Auftakt ausgeschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 20:32 Uhr

© GEPA pictures Sebastian Ofner und Dominic Thiem hatten am Montag keinen Grund zur Freude

Nach dem Aus von Vorjahresfinalist Filip Misolic hatten die österreichischen Tennisfans am Montag bei den Generali Open in Kitzbühel auch im abschließenden Match des Tages keinen Grund zur Freude: Die beiden Lokalmatadore Dominic Thiem und Sebastian Ofner verloren am Abend in der ersten Runde der Doppel-Konkurrenz.

Thiem/Ofner unterlagen den beiden Argentiniern Guido Andreozzi und Guillermo Duran mit 6:4, 6:7 (5) und 7:10. Im zweiten Satz hatte das rot-weiß-rote Duo bereits zum Matchgewinn aufgeschlagen. Andreozzi/Duran treffen im Viertelfinale nun auf Sadio Doumbia/Fabien Reboul oder Albano Olivetti/David Vega Hernandez.

Im Einzel wird es für Thiem erstmals am Dienstag ernst. Der US-Open-Sieger von 2020 trifft im Spiel des Tages nicht vor 19:30 Uhr auf Facundo Bagnis. Der an Position drei gesetzte Ofner bekommt es nach einem Freilos zu Beginn frühestens am Mittwoch mit dem Slowaken Alex Molcan zu tun.

