Generali Open Kitzbühel: Ofner schenkt Sieg gegen Molcan her

Sebastian Ofner ist mit einer sehr wechselhaften Leistung Leistung im Achtelfinale der Generali Open 2023 augeschieden. Ofner unterlag Alex Molcan mit 6.4, 5:7 und 6:7 (5). Dabei führte der Steirer im zweiten Satz bereits mit 5:0 und hatte da zwei Matchbälle.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.08.2023, 15:19 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner in Kitzbühel

Was für eine verpasste Chance von Sebastian Ofner in Kitzbühel 2023. Der Steirer ließ gegen Ale Molcan zunächst überhaupt nichts anbrennen, unterlag dem starken Slowaken aber schließlich aber doch mit 6:4, 5:7 und 6:7 (5). Im Viertelfinale trifft Molcan auf den Argentinier Sebastian Baez, der gegen Roberto Carballes Baena keine Probleme hatte.

Die Partie von Ofner gegen Molcan begann ausgeglichen, ehe der Hausherr das Kommando übernahm. Oft mit seinem Paradeschalg, der Rückhand-Cross. Nur gegen Ende ließ Ofner etwas nach, konnte bei 5:1 im zweiten Satz nicht ausservieren. Und das, nachdem er beim Stand von 5:0 schon zwei Matchbälle hatte.

Ofner verliert neun Spiele in Folge

Und Molcan nahm den kleinen Finger, den Ofner ihm gereicht hatte, dankend an - schaffte neuerlich ein Break und glich schleißlich zum 5:5 aus. Damit nicht genug: Ofner ließ einen (auch Doppel-)Fehler auf den anderen folgen, verlor den zweiten Akt tatsächlich noch mit 5:7. Und Molcan war auch weiterhin ein dankbarer Empfänger für die Geschenke des nun völlig verunsicherten Lokalmatadors, nahm Ofner gleich wieder den Aufschlag ab. Das 1:2 aus Sicht von Ofner markierte den ersten Spielgewinn nach neun verlorenen Spielen in Folge.

Allerdings zeigte auch Molcan nicht gerade Nerven aus Stahl, gab seinen Aufschlag zum 2:2 ab. Ein Tiebreak musste entscheiden - und da hatte Molcan mit 7:5 das bessere Ende für sich.

Im ersten Match des Tages auf dem Center Court in Kitzbühel hatte sich Turnierfavorit Tomas Martin Etchevrry gegen seinen argentinischen Landsmann Guido Andreozzi mit 6:2 und 6:2 behauptet.

Später am Mittwoch treten noch Dominic Thiem gegen Zhizhen Zhang und der an Position zwei gesetzte Yannick Hanfmann gegen Arthur Rinderknech an.

