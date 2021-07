Generali Open Kitzbühel: Roberto Bautista Agut - der Djokovic-Schreck

Roberto Bautista Agut geht als einer der Favoriten in die am Montag mit den Hauptfeld-Matches beginnenden Generali Open 2021 in Kitzbühel. Der Spanier konnte in den vergangenen Jahren als einer von wenigen Spielern Novak Djokovic Paroli bieten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.07.2021, 09:08 Uhr

© GEPA Pictures Roberto Bautista Agut 2020 in Kitzbühel

Wahre Geschichte: Als Roger Federer 2014 bei den US Open den Achtelfinal-Einzug klar gemacht hatte, murmelte der Schweizer nach seiner Pressekonferenz etwas gedankenverloren in die Runde, dass er gar nicht wisse, weil sein kommender Gegner spiele. Das war bezogen auf Roberto Bautista Agut, den Federer dann ganz sicher in drei Sätzen besiegte. Wie in allen anderen folgenden, bis jetzt acht Partien. Wie Bautista Agut spielt? Unspanisch, gemessen an Topspin-Künstlern wie Rafael Nadal, Fernando Verdasco oder David Ferrer.

Der mittlerweile 33-Jährige bevorzugt vielmehr den flachen Ball, er ist damit bis unter die besten zehn Spieler der Welt gekommen, war bei den ATP Finals schon als Ersatzmann dabei. Im Moment wird „RBA“ an Position 16 der ATP-Charts geführt, das Tennisjahr 2021 ist noch nicht ganz nach Wunsch verlaufen. In Kitzbühel wird mit Bautista Agut dennoch zu rechnen sein, er kennt die Begebenheiten gut: Im vergangenen Jahr schlug der Routinier beim „Thiem´s 7“ auf, dem Einladungs-Schaukampf des derzeit verletzten österreichischen Ausnahmespielers.

Bautista Agut schlägt Djokovic zweimal hintereinander

Die Asche ist nicht zwingend der liebste Untergrund von Bautista Agut, seine größten Match-Erfolge hat er auf Hartplatz (und auch acht seiner neun Turniersiege, einer kam auf Rasen)gefeiert. 2019 konnte er den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic gleich zweimal in Folge besiege, am Jahresanfang in Doha, ein paar Monate später in Miami. Das Triple schaffte Bautista Agut nicht, im Halbfinale von Wimbledon setzte sich dann doch der nunmehr 20-malige Grand-Slam-Champion durch. Novak Djokovic und Best-of-Five - das blieb selbst für Roberto Bautista Agut ein nicht zu lösendes Rätsel.

Reicht es also bei den Generali Open zum insgesamt zehnten Karriere-Titel für Roberto Bautista Agut? Die Konkurrenz ist groß, vor allem Casper Ruud könnte dem Davis-Cup-Champion von 2019 einen Strich durch die Rechnung machen. Der letzte spanische Champion in Kitzbühel war Marcel Granollers. Was Bautista Agut durchaus Hoffnung machen sollte: Denn Granollers, mittlerweile einer der besten Doppel-Spieler der Welt, entsprach dem Typus des Sandplatzwühlers genauso wenig wie er selbst.