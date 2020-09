Generali Open Qualifikation: Rodionov, Marterer und Hanfmann gewinnen zum Auftakt, Erler, Kopp und Köpfer verlieren

Die Generali Open in Kitzbühel haben heute mit der Qualifikation ihren Start gefunden. Gleich vier österreichische und drei deutsche Athleten gingen am Montag ihrem Handwerk nach. Jurij Rodionov, Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann taten dies besonders erfolgreich.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.09.2020, 19:58 Uhr

Jurij Rodionov gab sich in der ersten Qualirunde der Generali Open keine Blöße

Die Losfee bei der Qualifikation für das ATP-250-Event in Kitzbühel meinte es nicht gut mit dem Österreicher Alexander Erler. Der Tiroler traf in der ersten Qualifikationsrunde auf die Nummer zwei des Rasters, Igor Gerassimov. Zwar konnte sich Erler vor allem in Satz eins durchaus teuer verkaufen, am Ende zog sein belarusischer Kontrahent aber mit 7:6 (2) und 6:3 in die nächste Runde ein.

Ähnlich erfolglos verlief der heutige Montag unterdessen auch für Mathias Bachinger. Der Deutsche musste sich der Nummer vier der Setzlsite, Federico Delponis, geschlagen geben. Auch Landsmann Dominik Köpfer ist bereits gescheitert, im rein-deutschen Duell unterlag Köpfer Maximilian Marterer mit 7:6 (1), 3:6 und 2:6.

Hanfmann und Rodionov souverän

Yannick Hanfmann hingegen ist eine Runde weiter. Der Sieger des ATP-Challenger-Events von Todi gab sich gegen Ernests Gulbis keine Blöße und siegte nach umkämpften Auftaktsatz mit 7:6 (3) und 6:1. Ebenso souverän präsentierte sich auch sein österreichischer Kollege Jurij Rodionov. Der Youngster ließ Luke Saville in zwei Sätzen keine Chance.

Rodionov meinte nach seinem Sieg, es wären ob des starken Regens die Bedingungen durchaus schwierig gewesen. "Der Platz war durch den Regen sehr tief und langsam. Angepasst an die Verhältnisse war mein Spiel nicht sehr gut, aber doch solide, sodass ich zufrieden mit meinem Auftritt bin", so der 21-Jährige.

Miedler scheitert denkbar knapp

Lucas Miedler hatte unterdessen die große Überraschung am Schläger, hatte in seinem Auftaktmatch gegen die Nummer sechs des Draws, Thiago Monteiro, bereits einen Matchball. Schließlich musste sich der Österreicher aber mit 2:6, 7:6 (5) und 5:7 geschlagen geben.

Hier geht´s zu den Ergebnissen der ersten Qualifikationsrunde.