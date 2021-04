"Genieße es, zuhause zu spielen" - Carlos Alcaraz trumpft in Marbella auf

„Jugend schlägt Erfahrung“ – so lautete das Motto am Donnerstagnachmittag in Marbella, als der erst 17-jährige Carlos Alcaraz den zwölf Lenze mehr zählenden Feliciano Lopez in einem rein spanischen Aufeinandertreffen in der zweiten Runde der AnyTech365 Andalucia Open mit einem 4:6, 6:2, 6:4 aus dem Turnier kegelte.

von Florian Heer aus Marbella

zuletzt bearbeitet: 09.04.2021, 09:51 Uhr

Es war ein Duell, das von den rund 400 Zuschauern auf der Anlage des Tennis Club Puente Romano mit Spannung erwartet wurde. Auf der einen Seite Alcaraz, der mit einer Wildcard ausgestattet erst zum sechsten Mal in einem Hauptfeld auf der ATP-Tour aufschlug. Auf der anderen Seite der siebenfache Turniersieger, der 1997 sein Debüt im Profi-Tennis feierte.

„Es war ein ziemlich hartes Match. Feli ist ein ausgezeichneter Spieler mit einem tollen Aufschlag und Volley. Ich musste das ganze Match über konzentriert bleiben und ich bin sehr froh, am Ende gewonnen zu haben“, gab der Teenager nach seinem ersten Einzug in ein Viertelfinale auf der ATP-Tour zu Protokoll.

„Am Ende des ersten Satzes war ich etwas verwirrt und das hat mich diese Spiele gekostet. Aber bin ruhig geblieben und ich wusste, was ich zu verbessern hatte. Das gab mir Selbstvertrauen und ich konnte das gesamte Match auch mental gut bewältigen.“

Heimspiel in Andalusien

Wie gewohnt wurde Alcaraz dabei von seinem Coach Juan Carlos Ferrero und dessen Entourage aus der eigenen Equelite Sport Academy aus Villena unterstützt. Häufig ging die Faust des Youngsters nach gelungenen Aktionen in Richtung eigene Box.

„Ich genieße es, zuhause zu spielen“, verriet Alcaraz. „Es ist etwas Besonderes, vor den Leuten spielen zu können, die einem helfen. Es ermutigt mich und ich kann von diesem Vorteil auf dem Platz profitieren.“

Der ruhig auftretende Ferrero, ehemalige Nummer 1 der Welt, und der außerhalb des Platzes fast schüchtern wirkende Junge aus Murcia scheinen in der Tat eine ideale Paarung darzustellen.

Während der gesamte Turnierwoche an der Costa del Sol wird während der Trainingseinheiten intensiv kommuniziert und auch offensichtlich viel analysiert. Immer wieder ist zu beobachten, wie die beiden ihre Köpfe zusammenstecken, wenn sie gemeinsam die Matches der Kontrahenten verfolgen.

Alcaraz erwartet Ruud

In der Runde der letzten Acht geht es für Alcaraz nun gegen Casper Ruud, ebenso Jungstar und die Nummer drei der Setzliste. Der 22-jährige Norweger besiegte den formstarken Italiener Gianluca Mager, der noch am Sonntag in Marbella das ATP-Challenger-Turnier gewinnen konnte, mit 6:3, 6:2.

Ruud, der an der Rafa Nadal Academy in Manacor auf Mallorca trainiert, und der 133. der ATP-Weltrangliste werden zum ersten Mal aufeinandertreffen.

Angesprochen auf seine nächste Aufgabe, sagt Alcaraz: „Er ist ein sehr guter Spieler, die Nummer 26 der Welt. Ich habe einige seiner Matches gesehen und er hat einen starken Aufschlag und eine sehr gute Vorhand, auf die es zu achten gilt. Ich werde versuchen aggressiv zu spielen und dann sehen wir, was passiert.“