German Ladies‘ Series presented by Porsche: Siegemund weiter top - Finalistinnen stehen fest

Laura Siegemund, Anna-Lena Friedsam, Katharina Gerlach und Nastasja Schunk heißen die vier Spielerinnen, die es in die Finalrunde der German Ladies‘ Series presented by Porsche geschafft haben. Sie setzten sich in ihren Halbfinalgruppen durch und kämpfen nun vom 23. bis 26. Juli in Versmold um den Gesamtsieg.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.07.2020, 09:32 Uhr

© DTB Laura Siegemund

Acht Damen waren in Darmstadt im Halbfinale an den Start gegangen, um sich in zwei 4er-Gruppen um die vier Endspieltickets zu duellieren. Gespielt wurde im Round-Robin-System, die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Finale.

Wie in den Runden zuvor präsentierte sich Laura Siegemund, in der Serie an Position eins gesetzt, in sehr guter Form. Die 32-jährige Topfavoritin aus dem Porsche Team Deutschland gewann alle vier Matches in Darmstadt und zog souverän ins Finale ein. „Es war eine lange Woche, die Serie ist jetzt auch schon lang, aber es ist super, dass man so viele Matches hat. Ich bin froh, dass ich diese Woche gute Spiele gezeigt und mich solide präsentiert habe“, sagt Laura Siegemund, die in der gesamten Turnierserie alle ihre zwölf Partien gewinnen konnte. „Ich werde mich die nächsten zwei Tage erholen und dann in Versmold hoffentlich wieder eine gute Woche haben.“

Eine Übersicht über alle Gruppen, Ergebnisse und Tabellen der Halbfinalrunde gibt es hier. Einzusehen ist auch der aktuelle Stand bei der Aktion „Asse für Charity“ des Presenting-Partners Porsche. Für jedes im Turnierverlauf von den Damen geschlagene Ass spendet das Automobilunternehmen 50 Euro für einen guten Zweck. Nach der Halbfinalrunde stehen bereits 363 Asse zu Buche.