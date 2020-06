German Ladies‘ Series presented by Porsche: Gruppeneinteilung für Zwischenrunde der Damen erfolgt, Friedsam verletzt

Die Gruppen für die Zwischenrunde der German Ladies‘ Series presented by Porsche stehen fest. In Darmstadt sowie an den DTB-Bundesstützpunkten in Kamen und Hannover geht es ab dem kommenden Dienstag um die Tickets für das Halbfinale der Turnierreihe. Die an Nummer zwei gesetzte Anna-Lena Friedsam musste unterdessen ihre Teilnahme zurückziehen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 26.06.2020, 09:37 Uhr

© GEPA Pictures

Zwölf Damen hatten sich vorige Woche ihre Plätze in der Zwischenrunde der German Ladies’ Series presented by Porsche gesichert. Nach einer Woche Pause geht es nun vom 30. Juni bis 3. Juli in Darmstadt, Kamen und Hannover um den Einzug ins Halbfinale. Gespielt wird wieder im Gruppenmodus, wobei jeweils vier Damen pro Standort nach dem „Round-Robin“-System gegeneinander antreten.

Am vierten Tag treffen dann die beiden besten Spielerinnen innerhalb der Gruppe in einem Platzierungsspiel um den Gesamtgruppensieg aufeinander. Aus der Zwischenrunde qualifizieren sich jeweils die Erst- und Zweitplatzierte eines Standortes für das Halbfinale, das vom 15. bis 18. Juli in Darmstadt ausgetragen wird. Die verbleibenden beiden Startplätze in der Vorschlussrunde werden per Wildcard besetzt.

Angeführt werden die Gruppen der Zwischenrunde von Laura Siegemund (Darmstadt), Mona Barthel (Kamen) und Tamara Korpatsch (Hannover). Die an Position zwei gesetzte Anna-Lena Friedsam musste ihre Teilnahme an der Zwischenrunde verletzungsbedingt absagen.

Parallel zur Zwischenrunde findet an den drei Spielstätten auch je eine sogenannte Bonusrunde statt. Um in der turnierfreien Zeit weiter Matchpraxis unter Wettkampfbedingungen sammeln zu können, treten dort die Dritt- und Viertplatzierten der Vorrundengruppen an.