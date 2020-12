Gewinnt nach Naomi Osaka auch Novak Djokovic einen Award von Sports Illustrated?

Naomi Osaka wurde von der US-amerikanischen Sports Illustrated bereits als eine der Sportpersönlichkeiten des Jahres 2020 ausgezeichnet. Novak Djokovic könnte ebenfalls eine Ehrung durch das angesehene Magazin erfahren.

© Getty Images Naomi Osaka und Novak Djokovic nach den US Open 2018

Man darf sich als europäische(r) Sportinteressierte(r) keinen Illusionen hingeben: Tennis steht in den USA nicht ganz oben auf der Liste der wichtigsten Sportarten. Leistungen, die der geneigte Tennisfreund also als außerordentlich empfindet, werden von den amerikanischen Fans und Journalisten zu selten als solche wahrgenommen. Kleines Beispiel gefällig? 2006 hatte Roger Federer zwölf Turniere gewonnen, darunter die Australian Open, Wimbledon und die US Open. Der Preis für die Sportlerpersönlichkeit des Jahres ging dennoch an den Basketballer Dwayne Wade.

Es müssen schon ganz besondere Umstände eintreten, dass ein Tennisass von der Sports Illustrated, dem renommierten US-Magazin, zur herausragenden Figur eines Sportjahres gewählt wird. In der 1954 beginnenden Geschichte war dies bis zum Jahr 2020 genau vier Mal der Fall: Billie-Jean King gewann 1972 mit der Begründung, dass sie drei Majors gewonnen hatte. Chris Evert siegte 1976, da reichten deren zwei. 1982 ging der Preis an Arthur Ashe für dessen humanitäres Engagement. Und 2015 durfte sich Serena Williams freuen, die in jenem Jahr nur knapp am Kalender-Grand-Slam gescheitert war.

Naomi Osaka schon ausgezeichnet

Ganz aktuell hat der Tennissport wieder zugeschlagen, in persona Naomi Osaka. Die Japanerin war Teil einer Gruppe von fünf Personen, die den Award als „Sportspeople of the Year“ von Sports Illustrated zugedacht bekommen haben. Alle fünf, unter ihnen Basketball-Superstar LeBron James, wurde vor allem auch für ihr soziales Werk gewürdigt.

Aber auch Novak Djokovic könnte noch zuschlagen - wenn es um den „Player of the Year“ geht. Und die Chancen des Weltranglisten-ersten sollten gar nicht schlecht stehen. Denn Mitbewerber Giannis Antetokounmpo schied mit seinen Milwaukee Bucks schon vor den NBA Finals aus, die WNBA schickt A´ja Wilson ins Rennen. Als vierter Kandidat firmiert Mookie Betts, der mitverantwortlich dafür war, dass die Los Angeles Dodgers erstmals seit 1988 den Titel in der Major League Baseball holen konnten.

Der Gewinner, so die Ausschreibung, solle das höchste Level an „Athletik, Fertigkeiten und Charakter“ demonstrieren. Mit allen drei Attributen kann Novak Djokovic dienen.