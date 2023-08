Glosse: Jetzt mal ganz im Ernst

Toiletten-Pausen nach einer halben Stunde Spielzeit? Lächerlich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.08.2023, 06:54 Uhr

© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina am Samstag in Toronto

Und also begab sich gestern bei den beiden großen kanadischen Turnieren fast zeitgleich Folgendes: Iga Swiatek verliert in Montreal den ersten Satz gegen Jessica Pegula nach einer knappen halben Stunde und nimmt sich dann ein Toiletten-Päuschen von ziemlich genau sieben Minuten. Alejandro Davidovich Fokina zelebriert derweil in Toronto exakt dasselbe, nein, kleiner Unterschied: Den ersten Satz gegen Alex de Minaur hatte der Spanier nach nur 24 Minuten abgegeben.

Jetzt mal ganz im Ernst: Ivan Lendl, Stefanie Graf, Andre Agassi, Boris Becker, Martina Hingis - you name them - haben während ihrer gesamten Karrieren keine einzige Toiletten-Pause genommen. Weder nach dem ersten, zweiten oder, im Fall der Männer, dem dritten oder vierten Satz. Ja, im Davis Cup war es Usus, nach dem dritten Durchgang kurz durchzuatmen. Aber man stelle sich vor, Björn Borg hätte sich nach dem legendären Tiebreak im vierten Satz des Wimbledon-Endspiels 1980 ein akademisches Vierterl in der Umkleide gegönnt. Undenkbar.

Toiletten-Pausen erst nach mindestens einer Stunde Spielzeit, ok?

Ein Vorschlag zur Güte, weil die Verantwortlichen der ATP oder WTA hier ja mitlesen: Wenn die Blasengröße also offenbar im selben Maße abgenommen wie die Schlaghärte zugenommen hat, dann sollte man erwachsenen Menschen dennoch zumuten können, dass sie mindestens eine Stunde Spielzeit ohne Fluchtbewegungen Richtung stilles Örtchen durchstehen. Denn dass die Absenzen nichts anderes als ein billiges taktisches Mittel sind - nach 24 gespielten Minuten wie bei Davidovich Fokina! - darüber gibt es hoffentlich keine zwei Meinungen.

Neben der Shot Clock gewänne dann auch die Anzeige der Spielzeit endlich an Bedeutung. Fast wie in der Grundschule - wo die Kinder ja auch nur in den festgelegten Pausen austreten dürfen.