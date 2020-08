Grand-Slam-Fluch besiegt: Friedsam erreicht zweite Runde gegen Kerber

Anna-Lena Friedsam (Neuwied) hat ihren Grand-Slam-Fluch besiegt und erstmals die zweite Runde bei den US Open erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 31.08.2020, 21:43 Uhr

Die 26-Jährige gewann in New York gegen die US-Amerikanerin Caroline Dolehide 6:2, 6:2. Nach 1:14 Stunden verwandelte Friedsam ihren ersten Matchball. In der nächsten Runde kommt es zum deutschen Duell mit der Kielerin Angelique Kerber.

Friedsam hatte zuletzt 2016 in Wimbledon ein Spiel bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen. Nach der Coronapause war Friedsam zuletzt bei zwei Auftritten auf WTA-Ebene zweimal in der Qualifikation gescheitert.