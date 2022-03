Günter Bresnik traut Carlos Alcaraz 2022 einen Grand-Slam-Titel zu

Carlos Alcaraz gilt im Tennissport als eines der größten Talente der vergangenen Jahre. Auch Günter Bresnik traut dem 18-Jährigen Großes zu - sogar schon in der laufenden Saison.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 21:29 Uhr

© GEPA Pictures Günter Bresnik ist von Carlos Alcaraz angetan

Carlos Alcaraz stellte in Indian Wells erneut unter Beweis, mit welchem Talent er gesegnet wurde. Schier mühelos erreichte der 18-Jährige in der kalifornischen Wüste das Halbfinale, auf dem Weg in dieses schaltete er mit Mackenzie McDonald, Roberto Bautista Agut, Gael Monfils und Cameron Norrie wahrlich keine leichten Gegner aus.

In der Vorschlussrunde forderte Alcaraz auch seinen 2022 noch ungeschlagenen Landsmann Rafael Nadal, letztlich zog der Teenager aber in drei engen Sätzen den Kürzeren. Wer Alcaraz in den Tagen von Indian Wells spielen sah, konnte dennoch zu nur einem Schluss kommen: Diesem jungen Mann gehört die Zukunft.

Bresnik von Alcaraz begeistert

Das sieht auch Startrainer Günter Bresnik ähnlich. "Er spielt auf beiden Seiten mit viel Topspin, serviert gut, bewegt sich gut und er hat vor nichts Angst", meinte der Österreicher in den Tagen von Indian Wells gegenüber der französischen Sportzeitung L'Equipe. Im Achtelfinale sollte dies auch Bresniks Schützling Gael Monfils, der zuvor noch gegen US-Open-Sieger Daniil Medvedev gewonnen hatte, zu spüren bekommen: 5:7 und 1:6 lauteten die nackten Zahlen aus Sicht des Franzosen.

Bresnik traut Alcaraz noch in dieser Saison den ganz großen Durchbruch zu: "Er ist wahrscheinlich in der Lage, dieses Jahr einen Grand Slam zu gewinnen." Tatsächlich scheint der Weg des Spaniers nur nach oben zu führen, in der aktuellen Weltrangliste liegt der 18-Jährige bereits auf Rang 16.

Alcaraz gefestiger als Thiem und Zverev?

Dass Alcaraz aufzuhalten ist, daran glaubt Bresnik nicht: "Ich habe immer gesagt, dass Dominic Thiem oder Sascha Zverev die nächsten Weltranglistenersten nach den Big Four sein würden. Medvedev hat sie überholt, weil sie die Erwartungen und Fähigkeiten nicht erfüllt haben. Ich glaube nicht, dass Alcaraz in den nächsten zwei oder drei Jahren solche Fehler machen wird."

Die nächste Möglichkeit, sein Können unter Beweis zu stellen, hat Alcaraz beim in dieser Woche beginnenden ATP-Masters-1000-Turnier in Miami. Die gute Nachricht für den Iberer: An seinem Landsmann Rafael Nadal wird er nach dessen Absage diesmal definitiv nicht scheitern.