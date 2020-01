ATP Cup Viertelfinale: Pella verliert erstes Einzel gegen Khachanov

Die Night Session in Down Under ist in vollem Gange. Das erste Viertelfinale zwischen Großbritannien und Australien konnten die Australier ja bereits in der Day Session für sich entscheiden. Aktuell kämpfen Russland und Argentinien um das zweite Ticket ins Halbfinale. Das erste Einzel konnte Russland dank einer bärenstarken Leistung von Khachanov für sich entscheiden.

von Felix Lang

zuletzt bearbeitet: 09.01.2020, 11:09 Uhr

Im ersten Sa​​​​tz konnte Guido Pella sein Potential nicht abrufen und er ging entsprechend mit 6:2 an Karen Khachanov. Im zweiten Durchgang gab es wirklich schönes Tennis zu sehen und der Argentinier hatte zu Beginn des Satzes beim Stand von 3:2 mehrere Breakmöglichkeiten, die der Russe konsequent mit Assen abwehrte und so im Satz blieb.

Nach einem durchweg umkämpften 2. Satz musste dieser im Tiebreak entschieden werden, welchen der Russe dann mit 7:4 gewann und seinem Team mit 6:2 und 7:6 den ersten Punkt sicherte.

In der zweiten Begegnung stehen sich aktuell Diego Schwartzmann und Daniil Medvedev gegenüber. Argentinien muss diese Partie gewinnen um die Entscheidung zum Einzug ins Halbfinale auf das darauffolgende Doppel zu verschieben.

In den Vergangenen Begegnungen der beiden, konnte der Argentinier bisher nichts holen.

Es bleibt spannend!