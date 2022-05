Halep und Mouratoglou – Gegensätze ziehen sich an

Simona Halep erklärte vor Beginn des Turniers in Rom, warum die Zusammenarbeit mit Coach Patrick Mouratoglou vielversprechend ist.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2022, 21:19 Uhr

Bekommt es in Rom mit Alizé Cornet zu tun: Simona Halep

Simona Halep hat das Masters von Rom schon einmal gewonnen – im Jahr 2020. Nun stand sie noch vor ihrem ersten offiziell gespielten Ball Rede und Antwort. Dabei ging es natürlich auch um die noch frische Zusammenarbeit mit Patrick Mouratoglou. Die Medien möchten wissen, was Halep über die ersten gemeinsamen Wochen denkt. Die ehemalige Weltranglistenerste sagte dazu: „Ich habe ihm vom ersten Moment an zu 100 % vertraut. Ich akzeptiere das, was er mir sagt, weil ich weiß, dass es gut für mich ist. Ich habe kein Problem damit, die Dinge anzunehmen. Ich fühle mich gut.“

„Er macht mehr Bilder mit den Fans als ich“

Von außen betrachtet sind Halep und Mouratoglou unterschiedliche Charaktere. Da hat man das Bild einer zurückhaltenden, ruhigen Spielerin und das eines selbstbewussten Erfolgscoaches vor Augen. Womöglich ist es für sie aber gar nicht schlecht, dass er mit seiner Art ein wenig Aufmerksamkeit von ihrer Person nimmt. „Ich mag es, wie viel Energie er hat. Er ist super offen für alles, das muss ich selbst noch lernen, weil ich ruhig und introvertiert bin. Eigentlich macht er mehr Bilder mit den Fans als ich, das ist gut.“

Halep ist in Rom gut ins Turnier gestartet, in Runde 1 schlug sie Alizé Cornet mit 6:4, 6:4

