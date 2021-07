tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

Hamburg European Open: Dominik Koepfer gewinnt Krimi gegen Marterer

Dominik Koepfer hat sein Erstrundenspiel bei den Hamburg European Open gegen Landsmann Maximilan Marterer gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.07.2021, 21:36 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominik Köpfer

Bis kurz nach 21 Uhr bekämpften sich Koepfer und Marterer - mit dem besseren Ende für den "Pitbull": 7:6 (2), 2:6 und 7:6 (4) hieß es für den Weltranglisten-59., der damit als einziger deutscher Spieler am Dienstag erfolgreich war. Zuvor waren Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff ausgeschieden.

Koepfer und Marterer bespielten sich zweieinhalb Stunden, Koepfer gelang im Tiebreak des entscheidenden Satzes dann die frühe Führung, die er nach Hause brachte. Er trifft am Mittwoch auf den topgesetzten Stefanos Tsitsipas (ab 15.30 Uhr).

Krawietz und Pütz im Doppel weiter

Für Marterer war der Auftritt in Hamburg dennoch ein Schritt in die richtige Richtung: Marterer, vor drei Jahren die Nummer 45 der Welt, war zuletzt verletzungsbedingt weit abgerutscht, hatte sich in jüngster Zeit jedoch wieder nach oben gespielt. Aktuell steht er auf Platz 200. In Hamburg hatte er die Qualifikation überstanden.

Im Doppel weiter sind indes Kevin Krawietz und Tim Pütz, wenn auch mit unterschiedlichen Partnern. Krawietz gewann mit Horia Tecau mit 6:0, 6:1 gegen Ruben Gonzales/Hunter Johnson, Pütz an der Seite von Michael Venus gegen Petros und Stefanos Tsitsipas mit 7:5, 7:6 (5).