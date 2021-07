tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

Hamburg European Open: "Du führst. Du gewinnst!" - betway zahlt schon nach Satz 1

Ein Tennismatch ist erst zu Ende, wenn der letzte Punkt gespielt ist? Mit betway nicht so ganz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.07.2021, 16:49 Uhr

© Hamburg European Open/ Valeria Witters Stefanos Tsitsipas

Denn wenn in Hamburg euer Tipp schon den ersten Satz gewinnt, kassiert ihr ab. Egal, wer am Ende wirklich der Sieger ist.

Heißt für euch: Überlegt, wer der Schnellstarter unter euren Helden ist, wer nicht lange braucht, um sich in ein Match reinzuspielen. Denn nach dem Motto "Du führst. Du gewinnst. 1. Satz gewinnt" gibt's bares Geld, wenn Satz 1 durch ist (und euer Siegertipp stimmt).

Also: Wühlt in den Statistiken, wer erfahrungsgemäß gleich von Beginn an die Kugel ordentlich trifft!

Was gibt es dabei zu beachten?

Was ist der maximal qualifizierende Einsatz? Der maximal berücksichtigte Einsatz ist auf 20€ pro Kunde/in festgelegt. Bei Wetten, die mit einem Einsatz über 20€ platziert wurden, wird nur der Einsatzanteil von 20€ bei Abrechnung berücksichtigt. Wann erfolgt die Gutschrift? Wir versuchen die Gutschrift innerhalb von einer Stunde nach Spielende durchzuführen. Bitte beachte jedoch, dass die Gutschrift bis zu 24 Stunden dauern kann. Welche Wetten gelten für das Angebot? Einzelwetten auf den 'Sieger des Spiels'-Markt. Die erste platzierte Wette wird berücksichtigt.

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Spielregeln findet Ihr hier.

Übrigens: Neukunden bekommen bei betway einen Einzahlungsbonus bis zu 100.- Euro. Einfach registrieren und loslegen.