Hanfmann im Achtelfinale von Bastad

Yannick Hanfmann aus Karlsruhe steht beim ATP-Turnier im schwedischen Bastad im Achtelfinale.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.07.2021, 16:29 Uhr

© GEPA Pictures Yannick Hanfmann

Der 29-Jährige gewann sein Auftaktmatch gegen den Brasilianer Thiago Monteiro mit 6:2, 7:5, in der Runde der letzten 16 trifft er nun auf Jiri Vesely (Tschechien/Nr. 7) oder Salvatore Caruso (Italien).

Es wäre ein schnelles Wiedersehen mit Vesely. Vor zwei Wochen hatte Hanfmann in Wimbledon sein Hauptfeld-Debüt gegeben und scheiterte in der ersten Runde glatt in drei Sätzen am Tschechen. Beim mit rund 480.000 Euro dotierten Sandplatzturnier in Schweden verwandelte Hanfmann zum Start nun nach 1:40 Stunden seinen ersten Matchball.