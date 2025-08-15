Hartplatz-Serie: Jannik Sinner greift die "Big 4" an

Jannik Sinner baut seine Siegesserie auf Hartplatz immer weiter aus - bis zu Rekordhalter Roger Federer ist es allerdings noch ein Stück hin. Einen anderen Kollegen aus der Riege der Allerbesten könnte Sinner allerdings schon mit einem weiteren Erfolg beim laufenden Turnier in Cincinnati einholen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.08.2025, 10:40 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner

Mit seiner Galavorstellung beim 6:0, 6:2-Sieg über Felix Auger-Aliassime holte Sinner seinen 25. Matchsieg auf Hartplatz am Stück. Seine Serie reicht damit zurück bis zum Finale von Peking im Herbst des vergangenen Jahres. Hier hatte er gegen Carlos Alcaraz verloren. (Schon zuvor hatte er 16 und davor 19 Siege am Stück auf seinem Lieblingsbelag vorzuweisen.)

Dazwischen? Liegen Turniersiege in Shanghai, bei den ATP Finals, seinen drei Davis-Cup-Matches und bei den Australian Open. (Danach war Sinner für drei Monate gesperrt.)

Sinner hat sich damit in die Riege der besten Hartplatzspieler aller Zeiten gespielt - oder generell gesagt: in die Liste der Besten überhaupt.

Irre Liste: Roger Federer mit 56 Hartplatz-Erfolgen am Stück

Rafael Nadal hatte es einst auf 26 Siege am Stück auf Hartplatz gebracht, Andy Murray auf 28, Novak Djokovic auf 35. Und Roger Federer gar auf 56.

Der Schweizer Maestro blieb einst zwischen Februar 2005 und Februar 2026 ohne Niederlage auf Hartplatz, holte dabei Turniersiege in Rotterdam, Dubai, Indian Wells, Miami, Cincinnati, den US Open, in Bankok, Doha und bei den Australian Open. Erst im Finale von Dubai verlor er - gegen Nadal. 2006/2007 legte Federer eine weitere Serie von 36 Siegen am Stück hin.

Sinner hat also noch einiges vor, sollte er die Serie des 20-fachen Majorchamps angreifen wollen.

So weit wird der Weltranglisten-Erste aktuell ohnehin nicht denken. Sein Fokus: das Halbfinale am Samstag - an seinem 24. Geburtstag. Mit einem Sieg hier könnte er allerdings bereits mit Rafael Nadal gleichziehen.