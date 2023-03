Hat die Vaterrolle Rafael Nadal verändert?

Die Tennis-Welt rätselt, wann Rafael Nadal auf die Tour zurückkehrt. Und ob er dann nochmal in der Lage sein wird, die ganz großen Titel zu gewinnen. Wie sein Lieblings-Turnier – die French Open in Paris. Tennis-Legende Chris Evert glaubt, dass private Veränderungen einen großen Einfluss auf seine sportliche Zukunft haben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2023, 08:07 Uhr

In der Formel 1 sagt man, dass das Vater werden, einen Fahrer langsamer macht, weil er nun mehr zu verlieren hat und nicht mehr bereit ist, das volle Risiko auf der Strecke zu gehen. Nun geht es beim Tennis nicht annähernd so gefährlich zu wie in der Königsklasse des Motorsport zu, aber Nachwuchs kann ebenfalls großen Einfluss auf eine sportliche Zukunft haben. Diesen Zusammenhang auf jeden Fall sieht Chris Evert bei Rafael Nadal.

"Er war ein Krieger da draußen. Er hat im Training und im Match immer 100 Prozent gegeben", sagt die Tennis-Legende aus den USA bei "Eurosport", "aber nun ist er ein Vater und ich glaube, dass das seine Perspektive verändert hat. Er hat nun eine klare Aufgabe für das Leben nach dem Tennis." Evert glaubt, dass diese neue Situation Einfluss auf das Karriereende des Mallorquiners hat: "Durch seine Verletzungen und seine Familie würde es mich nicht überraschen, wenn diese Einflüsse seinen Rücktritt beschleunigen.

Nadal hatte sich bei den Australian Open Anfang des Jahres verletzt und seitdem kein Turnier mehr gespielt. Zuletzt sagte er für die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami ab.