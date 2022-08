HEAD - Spitzenleistung über ein ganzes Jahrzehnt

HEAD war im vergangenen Jahrzehnt die mit Abstand erfolgreichste Schlägermarke im Herrentennis. Die Vorzeichen stehen gut, dass sich an der Spitzenposition auch in den kommenden Jahren nichts ändern wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.08.2022, 16:13 Uhr

Kein Spieler war in den vergangenen zehn Jahren im Herrentennis so erfolgreich wie Novak Djokovic. Der Serbe gewann zwischen Januar 2011 und Juli 2021 sage und schreibe 19 Grand-Slam-Titel, immer mit dabei war naturgemäß sein Tennisschläger der Marke HEAD. Selbstverständlich auch beim bisher jüngsten Triumph beim diesjährigen Wimbledon-Turnier.

Mit Alexander Zverev, Andy Murray, Taylor Fritz, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Jannik Sinner und Lorenzo Musetti gibt es zahlreiche weitere Superstars, die ebenfalls auf das Know-how von HEAD vertrauen. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Bei den Herren gingen im vergangenen Jahrzehnt 100 Prozent der olympischen Einzel-Goldmedaillen an Spieler mit HEAD-Schlägern, auch bei den ATP Finals (60 Prozent), Grand Slams (59 Prozent) und den ATP-Masters-1000-Turnieren (55 Prozent) hatte HEAD die Nase klar vorne.

"Eine Quelle enormer Zufriedenheit"

"Bei HEAD versuchen wir, eine persönliche Beziehung zu all unseren Spitzensportlern aufzubauen, sodass diese Art von Erfolg nicht nur auf professioneller Ebene lohnend ist, sondern auch eine Quelle enormer Zufriedenheit für unsere Familie von Tennisspielern und engagierten Mitarbeitern darstellt", hat Ottmar Barbian, Executive Vice President Racquets Sports bei HEAD, eine Erklärung für den Erfolg parat.

Doch nicht nur auch der ATP-Tour weiß das österreichische Unternehmen zu überzeugen. Die ehemalige Weltranglistenerste Ashleigh Barty griff jahrelang auf HEAD-Schläger zurück, mittlerweile halten Cori Gauff - aktuelle Nummer eins im Doppel und die wohl größte Zukunftshoffnung im Frauentennis - sowie die French-Open-Siegerin von 2021, Barbora Krejcikova, die HEAD-Fahnen hoch.

HEAD blickt rosiger Zukunft entgegen

"HEAD bietet Modelle an, die für jedes Spielniveau geeignet sind und sich an bestimmte Spielertypen sowie an Frauen, Junioren usw. richten. Deshalb glauben wir, dass das HEAD-Sortiment der perfekte Ort für jeden Spieler ist, um seine Suche nach einem Schläger zu beginnen. Wir sind ein Team, unsere Philosophie ist es, jedem Spieler - ob Amateur oder Profi - zu helfen, sein Bestes zu geben. Und unsere Philosophie ist es, für die Performance des Jahrzehnts zu sorgen", erklärt Barbian.

Die Chancen stehen gut, dass HEAD im Tennissport auch in den kommenden Jahren eine gewichtige Rolle spielen wird. Diesen Schluss lassen zumindest die diesjährigen Siege von Djokovic in Wimbledon und von Taylor Fritz (Indian Wells) und Djokovic (Rom) bei zwei ATP-Masters-1000-Turnieren sowie die beeindruckenden Leistungen der beiden Italiener Matteo Berrettini und Jannik Sinner zu.