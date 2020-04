Heute vor 13 Jahren: Novak Djokovic holt ersten Masters-1000-Titel

Novak Djokovic hat als einziger Spieler der ATP-Geschichte alle neun ATP-Masters-1000-Turniere mindestens einmal gewonnen. Begonnen hat diese Serie am 1. April 2007 in Miami.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.04.2020, 17:06 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic mit seinem ersten Masters-1000-Pokal

Novak Djokovic kleckert nicht, wenn es um Titel geht, nein: Zumeist greift sich der aktuelle Weltranglisten-Erste die richtig großen Trophäen. 17 Mal hat Djokovic bei einem der vier Grand-Slam-Turniere den Sieg geholt, dazu bei fünf Gelegenheiten die ATP Finals gewonnen. Und auch bei den ATP-Masters-1000-Turnieren ist Noles Name schon satte 34 Mal in den Siegerlisten vermerkt. Das Besondere dabei: Als einziger Spieler in der ATP-Geschichte hat Novak Djokovic schon bei allen neun Masters-Turnieren reüssiert. Seine großen Konkurrenten haben dagegen noch weiße Flecken aufzuweisen:

Roger Federer etwa fehlen noch Monte Carlo und Rom, bei beiden Events stand der Maestro immerhin mindestens einmal im Endspiel. Rafael Nadal wiederum hat sich bisher vergeblich in Shanghai und Key Biscayne bzw. Miami gemüht. Genau dort aber begann 2007 der Run von Djokovic. Mit einem Drei-Satz-Erfolg (damals wurde im Best-of-Five-Modus finalisiert) gegen Guillermo Canas. Dieser Triumph jährt sich heute zum 13. Mal.

Djokovic muss lange auf Sieg in Cincinnati warten

Nach dem Sieg in Key Biscayne hat Djokovic seine Sammlung nach und nach aufgestockt: 2008 kamen Indian Wells und Rom dazu, 2009 das einzige Hallenturnier der Serie in Paris-Bercy. Zwei Jahre später konnte Djokovic den Haken an Madrid und das Masters-Turnier in Kanada, das jährlich zwischen Toronto und Montréal wechselt, setzen. Shanghai folgte 2012, Monte Carlo im Frühjahr 2013. Lediglich mit Cincinnati konnte sich Novak Djokovic nicht so richtig anfreunden - bis es 2018 im Endspiel gegen Rekordsieger Roger Federer dann doch klappte.