Holger Rune - „Besser als Nummer eins gesetzt als als Nummer acht“

Holger Rune geht als Turnierfavorit in das ATP-Tour-250-Event in Montpellier. Eine Premiere für den 19-jährigen Dänen.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.02.2023, 08:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Holger Rune startet in Montpellier als Topfavorit

Wie gut Holger Rune den Tiefschlag bei den Australian Open 2023 verkraftet hat, wird sich wohl erst in den kommenden Wochen und vor allem bei den nächsten großen Aufgaben in Indian Wells und Miami zeigen. Zur Erinnerung: Im Achtelfinale von Melbourne unterlag Rune Andrey Rublev trotz mehrerer Matchbälle im Tiebreak des fünften Satzes, verpasste so ein Treffen mit Novak Djokovic.

Beim Davis Cup am Wochenende präsentierte sich Rune jedenfalls schon wieder in guter Verfassung, gewann seine beiden Einzel und auch das Doppel. Dänemark darf damit im September um einen Platz in der Weltgruppe spielen.

Rune als Junior öfter der Topfavorit

Aktuell allerdings ist Holger Rune in Montpellier beschäftigt. Und startet erstmals in seiner Karriere als Nummer eins in ein Turnier auf ATP-Level. Was dem Teenager keine Angst macht. „Es ist eine schöne Herausforderung, weil wenn ich meine Ziele und Träume erreichen möchte, werde ich der Topgesetzte in Turnieren sein“, erklärte Rune in seiner Pressekonferenz in Montpellier.

„Es ist also gut sich daran zu gewöhnen. Es ist auf jeden Fall besser als an Nummer acht oder sonstwo gesetzt zu sein.“ Ganz unerfahren ist Rune in dieser Position ja nicht: Als Junior hat er viele Events als Favorit Nummer eins begonnen.

Bittere Erinnerungen an das Rublev-Match

Auch die Pleite gegen Rublev kam noch einmal zur Sprache. „Natürlich war das eine harte Niederlage. Ich wollte wirklich erneut die Chance haben, gegen Novak zu spielen. Ich wäre mit viel Begeisterung in das Match gegangen und auch mit dem Glauben, es gewinnen zu können. Weil ich immer glaube, dass ich ein Match gewinnen kann. Aber natürlich: Es wäre das schwierigste Match überhaupt im Viertelfinale gewesen.“

In Montpellier ist die Aufgabe zu Beginn auch gleich nicht ohne: Denn Holger Rune muss gegen Marc-Andrea Huesler ran. Der Schweizer hat letzte Woche in Trier sowohl Oscar Otte als auch Alexander Zverev geschlagen. Und hat außerdem die beiden bisherigen Begegnungen gegen Rune gewonnen: Jeweils 2022 in bastad und Sofia. Und jeweils ohne Satzverlust.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier