Holger Rune und Patrick Mouratoglou beenden Zusammenarbeit nach sechs Monaten

Holger Rune und Patrick Mouratoglou haben ihre Trainer-Spieler-Beziehung nach nur sechs Monaten beendet. Das Projekt sei auf einen beschränkten Zeithorizont limitiert gewesen, erklärte der Däne über die sozialen Medien.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.04.2023, 16:47 Uhr

Holger Rune und Patrick Mouratoglou gehen getrennte Wege

Viel besser hätte die Zusammenarbeit zwischen Holger Rune und Patrick Mouratoglou dann wirklich nicht mehr starten können: Ende der Saison 2022 lieferte das Duo so richtig ab - erster Titelgewinn auf ATP-Masters-1000-Niveau und Einzug in die Top Ten inklusive. Auf diesen hohen Erwartungen konnte der Däne in der Saison 2023 bislang noch nicht wirklich abliefern, dennoch kann die Zusammenarbeit zwischen dem Star-Trainer und dem Youngster als erfolgreich eingestuft werden.

Vor Beginn der europäischen Sandplatzsaison geht diese nun aber zu Ende, wie Rune auf Twitter erklärte. "Ich hatte die Gelegenheit, Patrick für eine limiterte Periode auszuborgen", schrieb der Däne auf Twitter. "Wir hatten sechs lehrreiche und spaßige Monate. Jetzt ist es an der Zeit, weiterzuziehen und die Lehren für mich selbst anzuwenden."

Auch der Franzose blickte auf eine schöne Zusammenarbeit zurück, deren ursprüngliche Dauer man um drei Monate überschritten hatte. "Es war ein Genuss, diese Reise mit dir zu teilen", erklärte Mouratoglou. "Ich habe keine Zweifel, dass deine strahlende Zukunft großartige Dinge bereithalten wird. Ich bleib dein größter Fan", so der Akademie-Inhaber. Der Rune auch nach Ende der Zusammenarbeit wird verbunden bleiben.