Hopman Cup: Carlos Alcaraz kennt keine Müdigkeit

Nur fünf Tage nach seinem Wimbledon-Triumph schlägt Carlos Alcaraz bereits wieder beim Hopman Cup in Nizza auf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.07.2023, 11:14 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz schlägt am Freitag beim Hopman Cup auf

Die Feierlichkeiten nach seinem erstmaligen Triumph in Wimbledon dürften bei Carlos Alcaraz wohl recht schaumgebremst ausgefallen sein. Schließlich kehrt der 20-Jährige am Freitag und somit nur fünf Tage nach seinem Sieg über Novak Djokovic bereits wieder auf den Matchcourt zurück. Auf Sand im französischen Nizza.

An der Seite von Rebeka Masarova wird Alcaraz versuchen. beim Hopman Cup den Titel für die spanische Auswahl einzufahren. Die Konkurrenz kann sich dabei durchaus sehen lassen, Dänemark (Clara Tauson und Holger Rune) hätte man vor Turnierbeginn neben Spanien wohl noch am ehesten den Sieg zugetraut.

Die Dänen sind allerdings bereits nach Tag zwei aus dem Rennen. Was nicht zuletzt an Rune liegt: Während Tauson sowohl gegen die Schweizerin Celine Naef als auch gegen die Französin Alize Cornet gewann, musste sich der leicht angeschlagene Weltranglistensechste Leandro Riedi und Richard Gasquet jeweils klar in zwei Sätzen geschlagen geben. Auch in den entscheidenden Mixed-Begegnungen war Rune kein Sieg vergönnt. Somit kämpfen die Schweiz und Frankreich am Freitag im direkten Duell um den ersten Platz im Finale.

Von diesem ist Alcaraz noch ein gutes Stück entfernt. Der Branchenprimus trifft am Freitag zunächst auf den Belgier David Goffin, einen Tag später wartet der Kroate Borna Coric. Der 26-Jährige durfte am Donnerstag gemeinsam mit Donna Vekic einen 2:1-Auftakterfolg über Belgien bejubeln.