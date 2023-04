Hopman Cup: Die sechs Teilnehmer stehen fest

Seit Dienstag stehen die sechs Teilnehmer des diesjährigen Hopman Cups fest.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.04.2023, 21:19 Uhr

© Getty Images Auch Holger Rune wird in Nizza spielen

Die ITF hat am Dienstag die sechs Teilnehmer des diesjährigen Hopman Cups bekanntgegeben. Belgien, Kroatien, Dänemark, Frankreich, Spanien und die Schweiz werden vom 19. bis 23. Juli im französischen Nizza um den Titel kämpfen.

Frankreich (Richard Gasquet und Alize Cornet), Spanien (Carlos Alcaraz und Paula Badosa) sowie die Schweiz (Leandro Riedi und Belinda Bencic) waren bereits vor dem ITF-Termin am Dienstag als Teilnehmer festgestanden. Für Belgien starten David Goffin und Elise Mertens, für die Kroaten werden Borna Coric und Donna Vekic angreifen. Das dänische Team stellt mit Holger Rune und Clara Tauson zwei Youngsters.

"Clara und ich kennen uns sehr gut, und ich freue mich, mit ihr spielen zu können. Wir haben schon einmal bei den Junioren Doppel gespielt und waren damals ungeschlagen. Ich freue mich, dass ich an diesem Wettbewerb teilnehmen kann, den ich immer verfolgt habe", erklärte Rune.

Der Hopman Cup wird in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder stattfinden. Der Modus wird dabei beibehalten. Die Spieler treten jeweils in einem Einzel an, anschließend folgt ein Mixed-Doppel. In den ersten beiden Jahren werden je sechs Nationen eingeladen, 2025 wird auf acht erhöht.