Hopman Cup: Kroatien zieht ins Endspiel gegen die Schweiz ein

Im letzten Gruppenspiel zwischen Kroatien und Spanien fiel die Entscheidung über die Teilnahme am Finale bereits nach dem ersten Einzel. Mit dem Sieg der Kroatin Donna Vekic über Rebeka Masarova blieb dem spanischen Team der benötigte 3:0-Erfolg verwehrt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2023, 23:19 Uhr

© Getty Images Kroatien und die Schweiz kämpfen am Sonntag im Finale um den Hopman Cup.

Donna Vekic dominierte die Begegnung gegen die für Spanien startende Rebeka Masarova, die in der Schweiz geboren ist und auch beide Staatsbürgerschaften besitzt, von Beginn an und siegte in 75 Minuten mit 6:2, 6:1.

Der frisch gekürte Wimbledonsieger Carlos Alcaraz wollte das Turnier trotzdem mit einer makellosen Einzelbilanz beenden und setzte sich nach seinem hartumkämpften Auftakterfolg gegen den Belgier David Goffin auch gegen Borna Coric nach knapp zwei Stunden mit 6:3, 6:7 (6), 10:5 durch.

Im abschließenden Mixed fiel die Entscheidung ebenfalls im Match-Tiebreak, in dem das kroatische Duo Vekic/Coric mit 1:6, 6:4, 14:12 die Oberhand behielt.

Schweiz fixiert bereits gestern Finaleinzug

Schon am Freitag stand mit der Schweiz das erste Team als Teilnehmer für das Endspiel am Sonntag fest. Besonders großen Anteil daran hatte der 21-jährige Leandro Riedi, der an jedem Matchpunkt für die Eidgenossen beteiligt war. Im Einzel bezwang er in der ersten Begegnung gegen Dänemark den etwas angeschlagenen Top 10-Spieler Holger Rune und konnte somit die glatte Niederlage seiner Landsfrau Celine Naef gegen Clara Tauson egalisieren. Gegen Frankreich kämpfte er sich gegen Richard Gasquet zum Sieg mit 10:8 im Match-Tiebreak und glich damit die Niederlage der erst 18-jährigen Naef aus, die gegen Alize Cornet mit dem gleichen Resultat im Match-Tiebreak unterlegen war. Beide Begegnungen konnte das junge schweizer Duo mit Erfolgen im Mixed zu seinen Gunsten entscheiden.