Hua Hin: Magda Linette besiegt Leonie Küng im Finale

Magda Linette hat das WTA-International-Turnier in Hua Hin (Thailand) gewonnen. Im Finale schlug sie die Schweizerin Leonie Küng mit 6:3, 6:2.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.02.2020, 13:12 Uhr

© Getty Images Magda Linette

Für Linette war dies der dritte Turniersieg auf WTA-Ebene. Die 28-Jährige war in Hua Hin an Position 5 gesetzt und gab im Verlaufe des Turniers nur einen Satz ab. Linette, aktuell auf Rang 42 im WTA-Ranking notiert, wird in der kommenden Woche eine neue Höchstplatzierung in der Weltrangliste einnehmen, im aktuellen Live-Ranking ist sie auf Platz 33 notiert. Sie nimmt zudem 43.000 US-Dollar mit.

Küng verbessert sich um fast 150 Plätze

Für Leonie Küng geht trotz der Niederlage im Endspiel eine Traumwoche zu Ende. Sie hatte sich aus der Qualifikation heraus ins Hauptfeld gespielt. Sie gewann dann ihr erstes Hauptfeldmatch überhaupt auf der WTA-Tour - und kam schließlich nach Siegen gegen Lin Zhu, Qiang Wang und Nao Hibino bis ins Endspiel. Von Rang 283 wird sie sich deutlich verbessern, im aktuellen Live-Ranking steht sie auf Platz 155. Ihr Preisgeld fürs Finale: 21.400 US-Dollar.

Die 19-Jährige stand 2018 im Finale des Juniorinnen-Turniers von Wimbledon, hatte danach aber mit heftigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Die Doppelkonkurrenz entschieden Arina Rodionova und Storm Sanders aus Australien für sich. Das an Position 4 gesetzte Duo schlug die österreichisch-australische Kombi Barbara Haas und Ellen Perez mit 6:3, 6:3.